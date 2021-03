L'occitan est une langue menacée de disparaître avant la fin de ce siècle affirme un enseignant du collège Flora Tristan à Lherm. Le conseil d'administration de son établissement lui annonce qu'à la rentrée prochaine son option ne sera plus enseignée aux élèves de 4ème. Et ce n'est pas un cas isolé.

La langue occitane de moins en moins enseignée dans les écoles, collèges et lycées

Si rien n'est fait, "l'occitan est une langue menacée de disparaître avant la fin de ce siècle". Voilà le cri de détresse d'un enseignant du collège Flora Tristan à Lherm au sud de Toulouse. Le conseil d'administration de son établissement lui a annoncé qu'à la rentrée prochaine son option ne sera plus enseignée en classe de 4ème, à son grand désespoir.

L'occitan c'est une richesse malheureusement en train de diminuer. Des locuteurs disparaissent. Si il n'y en a pas suffisamment pour reprendre le flambeau, l'occitan fait partie des langues qui vont disparaître avant la fin du siècle. Je trouve ça triste" - Pascal Sebat, enseignant d'occitan

A ce jour, ce professeur enseigne l'occitan en option à une dizaine d'élèves en classe de quatrième et autant en classe de troisième. Pascal Sebat explique avoir déjà dû cesser de faire cours en lycée "suite à la mise en place de la réforme du baccalauréat et une refonte d'attribution des heures de cours". Le lycée où il travaillait n'enseigne plus l'occitan dit-t'il :

On a du mal à recruter des élèves car c'est une option, mais au-delà on nous ferme aussi des groupes car l'établissement n'a selon ses dires pas assez d'heures pour continuer"

Une convention signée, et pourtant des effectifs en baisse

Cet exemple n'est pas un cas isolé. Selon l'office public de la langue occitane, la baisse du nombre d'heures en occitan est générale et concerne en 2020 tous les niveaux scolaires de l'académie de Toulouse : au lycée la baisse des effectifs est de 15%, au collège de 6% et même de presque 4% dans les écoles primaires.

Une convention a pourtant était signée entre l'Etat, l'Office Public de la Langue Occitanie, les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et six départements d'Occitanie dont la Haute-Garonne afin "de permettre la formation d'un plus grand nombre de jeunes locuteurs de l'occitan". Cette convention court jusqu'en 2022.