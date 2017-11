Les 200 étudiants en droit à Evreux ont reçu un courrier dans leur boite mail ce mardi. A la rentrée prochaine, ils ne pourront plus étudier à Evreux : il faudra aller à Rouen.

La licence de droit d'Evreux va fermer. La Préfecture de l'Eure accueille des premières et secondes années en droit depuis 1992 mais ce mardi les 200 étudiants ont reçu un courrier dans leur boite mail. Dès la rentrée 2018, ils ne pourront plus étudier à Evreux. Il iront sur Rouen. La décision a été prise par le conseil d'administration de l'université de Rouen le 20 octobre dernier.

De moins bons résultats

D'abord les étudiants ne sont pas assez nombreux : ils étaient 156 en L1 et 53 en L2 en janvier 2017. Ensuite le cycle n'est pas complet : la 3ème année est à Rouen et enfin les résultats sont moins bons que la moyenne avance la direction de l'Université de Rouen dans un communiqué.

Il faut une autre formation à Evreux

Galaad Emeraud, le président du syndicat étudiant UNEF à Rouen regrette "la destruction de cette université de proximité tout en reconnaissant que ce n'est pas Oxford". Une décision de fermeture que l'on juge regrettable à la mairie d'Evreux. Le maire Guy Lefrand a d'ailleurs écrit un courrier au président de l'Université de Rouen déplorant de ne pas avoir été consulté et concerté. La ville demande que d'autres formations soient mises en place. Robin Fréret, conseiller municipal délégué à Evreux, en charge de la vie étudiante et des nouveaux arrivants espère qu'Evreux pourra notamment accentuer ses formations en médical et paramédical.