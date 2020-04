La liste de toutes les classes qui ouvrent et qui ferment à la rentrée prochaine dans l'Hérault

L'inspection académique a rendu public ce mercredi la liste des écoles qui auront une ouverture de classe (71) et celles qui auront une fermeture (19) à la rentrée prochaine dans le département de l'Hérault.

71 ouvertures et 19 fermetures de classes dans l'Hérault à la rentrée

Malgré le confinement et la fermeture des écoles, l'académie de Montpellier prépare la rentrée scolaire de septembre. Une réunion s'est tenue ce mardi en visio conférence avec le préfet de l'Hérault, le directeur académique et les représentants des collectivités locales et du personnel de l'éducation nationale.

"Il s'agit de poursuivre une démarche d’accompagnement équitable des conditions d’enseignement et d’apprentissage sur l’ensemble du département au regard de la diversité des difficultés et des besoins".

Scolarisation des enfants de 3 ans, et pas plus de 24 enfants en grande section

Dans le premier degré, le département de l’Hérault accueillera 267 élèves supplémentaires à la rentrée 2020, soit une prévision de 98 403 élèves scolarisés dans les écoles publiques. 49 postes supplémentaires ont été crées, ces moyens permettront notamment la scolarisation des enfants de 3 ans, la mise en oeuvre du plafonnement à 24 élèves en grande section mais également l’équilibre entre les territoires.

Le taux d’encadrement dans le département sera de 23.57 élèves par classe en moyenne.

Au total dans le département de l'Hérault 71 classes vont ouvrir et 19 vont fermer. 14 classes supplémentaires vont pouvoir être dédoublées. Deux classes réservées aux enfants autistes vont ouvrir à Frontignan et Béziers et une classe ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire) va ouvrir à Sète.

