La magie de la lecture, épisode 3 : "la fierté d'y arriver tout seul"

Janvier 2022. Le tableau des "mots-outils" s'est garni à vue d'oeil. Ces mots à apprendre par coeur permettent d'avancer sûrement dans l'exploration de textes de plus en plus fournis. Après les vacances de Noël, on s'attaque carrément à l'Everest sans peur de déchausser. Neuf lignes de texte et pas moins de douze phrases ! Pour se mettre en jambes, petite séance d'écriture.

Début de la séance de lecture avec un hommage au rap marseillais ! Copier

Les fameux "mots-outils" © Radio France - Christophe Van Veen

Dessiner, c'est gagner !

Après une petite mise en forme du poignet avec trois mots à écrire sur son ardoise - mygale, journal et joue - l'heure est à "Dessiner c'est gagner". Une phrase simple au tableau à déchiffrer. "Taoki mange au menu de midi des sardines et de la salade". Les deux institutrices appuient énorrrrrrrmément sur les consonnes. On compte les "mots-outils", on les écrits puis on dessine ce qu'on a compris. "J'aime le rap depuis des années" provoque un éclat de rire collectif quand l'une des petites scribes explique que le rap, c'est râper le fromage. Maîtresse Amandine qui se souvient des années 95 à Marseille ne laisse pas passer l'occasion. Elle lance IAM et le Mia pour illustrer le rap que tout bon marseillais se doit de connaître. Pas Jul. Trop contrariant pour l'orthographe, Jul.

Les enfants sont ambitieux

Nos jeunes lecteurs en devenir ont assimilé une vingtaine de sons simples depuis la rentrée. Cela permet de décrypter "un paquet de mots" avec l'aide des mots-outils, mots clés qu'on sait désormais reconnaître dans la phrase. Et les textes s'allongent.

"C'est impressionnant, ces longs textes, mais il y a surtout la fierté d'y arriver tout seul. Ils ont de l'ambition !" - la maîtresse de CP

"Ça les attire. Il n'y a personne qui n'avance pas" salue Amandine. Cécile renchérit : "C'est impressionnant, ces longs textes, mais il y a surtout la fierté d'y arriver tout seul. Ils ont de l'ambition !" Certains à la peine au début ont eu des déclics en décembre. L'un d'entre eux devait lire lettre par lettre et les assembler. Aujourd'hui, il lit par syllabe. "Lentement, mais c'est une victoire !" Pour ceux qui butent encore, on se rassemble autour d'une maîtresse sur une table-tableau, et avec l'aide de l'enseignante, on avance à petits pas, patiemment.

Le bilan des maîtresses après le premier trimestre Copier

La table-tableau © Radio France - Christophe Van Veen

Enseigner la lecture avec le masque

Nous sommes frappés par la présence de masques comme dans toutes les écoles de France. Nous ne verrons pas les sourires mais surtout les efforts de prononciations de nos troupes. Les maîtresses confirment la difficulté. "C'est compliqué quand on voit le lendemain un son proche de la veille. Le B et le D. Le Feu et le Veu. C'est un changement de position de la langue. On s'en sort avec les mimes, avec les gestes. Et on a nos petits trucs". Les enfants ont d'autant plus de mérite. Et les enseignantes aussi, qui du coup répètent à l'infini, et articulent démesurément afin de compenser l'absence de bouche visible.

Les chuchoteurs

La méthode et la pratique. Compter les lignes et les phrases. Repérer les mots-outils. Et puis s'entraîner en atelier avec la maîtresse ou tout seul avec les copains. Comme toute magie, la lecture a ses petits trucs. Nous n'avions pas cerné l'utilité de tubes en PVC de plomberie. Et pourtant, comme les élèves sont incapables de lire autrement qu'à voix haute, pour éviter le vacarme lors des répétitions, ces "chuchoteurs" constituent une aide précieuse. On les tient comme un combiné de l'époque où les téléphones étaient filaires et où on écoutait IAM à fond sur l'autoradio de la Ford fiesta. Le tube en PVC amplifie le son. La lecture, c'est simple comme un coup de fil !

Chut ! Silence, on lit à voix haute... © Radio France - Christophe Van Veen

Conserver l'envie de lire

En un trimestre, les progrès sont fulgurants pour certains, plus hésitants pour d'autres. Ces écarts de niveaux peuvent-ils stigmatiser un enfant moins agile avec les mots ? "Pas en CP. On se débrouille avec les copains. On n'est jamais seul avec la difficulté. On est dans la bienveillance" insiste Cécile.

Fin de séance de lecture et naissance des lecteurs Copier

Un petit groupe est assis en rang d'oignon sous le tableau principal, en piste pour narrer les dernières aventures de Taoki et Lili dans la salle de judo. Chaque enfant lit une phrase. Et on finit par se sortir ensemble des pièges de ce texte de neuf lignes ! "Attention au piège !" est l'une des préventions qui revient le plus dans la bouche des maîtresses, illustrant bien le fait que cet apprentissage de la lecture a des faux airs de courses d'orientation dans une forêt de lettres, un parcours d'obstacles qui doit venir à bout de toutes les exceptions de la langue française.

La séance de lecture aura duré une heure et demie. "La seule chose qui peut arriver, c'est la fatigue, et du coup perdre l'envie de lire. Car il ne faut pas sous-estimer la difficulté. Alors, on arrête, on laisse au repos et on reprendra demain le texte".

Un texte décortiqué © Radio France - Christophe Van Veen

Les nouveaux lecteurs et l'amour des mots

Zineb adore "lire vite" les histoires de Taoki et aussi Blanche Neige. Alya nous dit fièrement qu'elle lit seule une page de Cendrillon. Noussayba aime lire désormais et aime apprendre "avec la maîtresse qui corrige les erreurs". Gianni peine sur les nouveaux mots, mais se régale avec "les histoires imaginaires", surtout les dragons. Younes dévore "le secret des pirates", "des trucs trop bien".

"Mon mot préféré est "avec" parce que j'aime pas être tout seul dans la vie" - Rostom

Rostom a eu carrément une révélation : "La lecture, c'est trop bien. Parfois c'est dur, mais j'aime quand c'est dur. Cela veut dire qu'on apprend". Le mot préféré de Rostom est magnifique. Il résume l'esprit collectif qui souffle sur la classe. "Avec. Le mot que je préfère et qui est le plus dur pour moi car je me trompe souvent. J'écris le V à la place du A. Mais j'aime bien le lire. "Avec". Parce que j'aime pas être tout seul dans la vie."

Fresque à l'entrée de l'école © Radio France - Christophe Van Veen