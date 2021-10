La magie de la lecture, épisode 2 : 7 semaines après la rentrée, déjà de beaux progrès

France Bleu Provence vous propose une immersion dans une classe de CP de l'école Capelette-Curtel dans le 10e arrondissement de Marseille. Ce deuxième épisode a été tourné juste avant les vacances de la Toussaint. Adam, Alyah, Dina, Elissa, Gianny, Mélina, Mohamed, Salma, Thomas, Younès, Assiya, Célia, Elia, Lysandre, Kendrick, Mehdi, Mukendi, Noussayba, Sarah, Rostom et Zaïneb, accompagnés de leurs deux maîtresses Cécile et Amandine ont déjà fait de jolis progrès mais cela ne doit pas faire oublier que l'entrée dans la lecture s'accompagne aussi de réelles difficultés.

Seulement sept semaines de classe et déjà de beaux progrès

En seulement sept semaines, les progrès sont au rendez-vous reconnait Cécile l'une des deux maîtresses de ce CP. "On a appris des sons supplémentaires et les élèves sont désormais capables de décoder plusieurs petits mots. On commence l'analyse de phrases avec la majuscule, le point, le nombre de lignes et de mots. C'est le début de la grammaire". Et surtout la lecture commence à prendre du sens. "Certains élèves décodent seulement sans comprendre ce qu'ils lisent. C'est ça tout l'enjeu de la lecture : comprendre ce qui est écrit pour accéder au sens". Désormais, pour chaque nouveau mot déchiffré, les maîtresses demandent aux enfants d'expliquer ce mot.

Les élèves sont eux très fiers d'accéder à la lecture. Doucement mais surement, Gianny arrive à lire une phrase simple : "Le lama est affamé". Un élève très appliqué qui accepte de me livrer son petit secret : "tous les soirs quand je rentre de l'école je travaille les mots outils avec ma maman. J'aime beaucoup apprendre les mots".

Malgré les progrès, les premières difficultés apparaissent

Si les enfants progressent chaque jour, les difficultés apparaissent aussi et ce sont globalement toujours les mêmes explique Amandine, l'une des maîtresses. "On a des problèmes avec les syllabes inversées, IL ou LI. Il faut donc se concentrer pour ne pas inverser. On a aussi des difficultés avec les mots outils (le, la, avec, il y a etc ...) qui sont les petits mots qu'il faut connaitre par cœur et qui sont plus ou moins difficiles alors on les travaille un peu tous les jours". Les difficultés sont en effet travaillées lors de petits ateliers de six ou sept élèves qui permettent d'approfondir les choses. Grâce au jeu Tic, Tac, Boum, ce jour là, les enfants doivent lire ces mots outils pour gagner des points.

Mukendi (au premier plan) et ses camarades participent à un atelier lecture. © Radio France - Emilie Briffod

Kendrick tient dans ses mains le manuel de Taoki © Radio France - Emilie Briffod