La magie de la lecture, épisode 4 : dans la cour de récré, les enfants sont enfin démasqués

Depuis la rentrée de septembre, France Bleu Provence vous propose une immersion dans une classe de CP de l'école Capelette-Curtel dans le 10e arrondissement de Marseille. Ils sont désormais 23 enfants dans ce CP dédoublé et mois après mois, ils avancent sur le chemin de la lecture. Après un début d'année très perturbé par le Covid 19, au retour des vacances de février, une belle surprise attendait les enfants !

La grande nouveauté, c'est la fin du masque dans la cour de récré

Depuis le retour des vacances de février, le masque n'est plus obligatoire dans la cour de récréation et ça réjouit les maîtresses. _"_C'est super agréable de voir leurs petits visages avec leur sourire qui va jusqu'aux oreilles ! Ils sont contents mais finalement ils ont fini par s'habituer à ce masque et certains choisissent même de le garder" remarque Cécile Trémoulet l'une des deux maîtresses qui espère qu'elle pourra bientôt découvrir le visage de ses élèves dans la salle de classe. Les enfants eux aussi savourent de pouvoir à nouveau respirer à plein poumons dans la cour "On est trop contents, on peut enfin respirer !" se réjouit Alyah mais sa copine précise quand même que "ça fait froid à notre nez de ne plus mettre le masque. Je suis gelée" !

Dans la cour de récré des CP, les masques tombent - Cécile Trémoulet

En janvier et février, le Covid a fortement perturbé les apprentissages

"Avant les vacances de février, on a été très touchés. Plus de la moitié des élèves a attrapé le virus. On a tourné à une moyenne de 15 élèves par jour et jamais les mêmes. On a donc du faire le travail en classe mais aussi organiser la continuité pédagogique pour ceux qui étaient à la maison. Heureusement que nous sommes deux maîtresses, nous avons pu nous partager le travail. On a réussi à ne pas prendre trop retard sur l'étude des sons. _On a tout misé sur la lecture mais le reste est compliqué_" reconnait Cécile.

La petite Alyah se concentre sur sa leçon de grammaire © Radio France - Emilie Briffod

Les élèves s'attaquent désormais à la grammaire

A mi parcours de leur année scolaire, les élèves ont maintenant étudié tous les sons simples et une partie des sons complexes. Les enseignantes attaquent donc les règles de grammaire et d'orthographe. Par exemple, le N qui se transforme en M quand il est devant le P, le B et le M. Egalement la ponctuation et la construction des phrases de plus en plus élaborées.

Une partie de la classe travaille sur le texte de Taoki © Radio France - Emilie Briffod

Atelier théâtre pour une partie des enfants de la classe

Ce jour là, une partie des enfants de la classe a travaillé en autonomie sur le texte de Taoki "Une colombe sur la route" pour ensuite le présenter devant les autres élèves. Ils apprennent ainsi à mettre l'intonation et travaillent la fluidité de la lecture, un point qui pour certains élèves reste compliquée. "Tous les élèves sont entrés dans la lecture, ça s'est débloqué pour tout le monde mais il y a ce problème de vitesse. Certains sont capables de lire seuls un texte et de le comprendre car lorsque l'on lit vite ça permet de comprendre. D'autres sont plus lents et c'est donc plus compliqué mais tout ce que l'on a mis en place depuis la rentrée leur sert" selon maîtresse Cécile.