La magie de la lecture, épisode 5 : première lecture en lettres cursives

Depuis la rentrée , France Bleu Provence vous propose une immersion dans une classe de CP de l'école Capelette-Curtel dans le 10e arrondissement de Marseille. 23 enfants dans ce CP dédoublé qui mois après mois, avancent sur le chemin de la lecture. Après un début d'année très perturbé par le Covid 19, depuis la mi-mars, les enfants et leurs enseignantes peuvent enfin enlever leur masque en classe. Ce jour-là, pour la première fois, les élèves déchiffrent texte en lettres cursives.

Pour la toute première fois, les élèves lisent en lettres cursives

Ce matin là, à peine revenus de leurs vacances de pâques, les enfants sont confrontés à une grande nouveauté : la lecture en lettres cursives. "D'habitude, la lecture se fait en script. C'est le cas notamment de tous les manuels scolaires mais il faut aussi apprendre l'écriture cursive, celle que l'on écrit. Ca demande aux élèves une concentration supplémentaire. Toutes les lettres boucles qui sont accrochées les unes aux autres, c'est difficile. Nous sommes à la fin de l'année et nous attaquons donc des difficultés plus fines".

Mukendi et maîtresse Cécile en plein travail de lecture © Radio France - Emilie Briffod

Depuis la mi-mars, les enfants et leurs enseignantes peuvent venir en classe "démasqués"

La fin du masque en classe est aussi un grand changement depuis le 14 mars.Cécile, la maîtresse a pu observer de beaux progrès : "C'est génial. Ca nous change vraiment la vie. Pour ceux qui avaient des difficultés scolaires, ça leur permet de lire sur les lèvres et _on a vu des évolutions, de vrais progrès_. On découvre aussi les fossettes, les dents qui sont tombées pendant les vacances et les petiotes joues de hamster de certains enfants. On ne les imaginait pas comme ça !" Les enfants eux aussi sont ravis. "Le masque ça nous faisait mal aux oreilles, ça nous grattait la bouche. Et maintenant on voit les visages des copains"

Safia et Kendrick en plein exercice de lecture avec le chuchoteur © Radio France - Emilie Briffod

Le fait d'être en CP dédoublé permet de "mieux travailler"

Ce matin là, les enfants sont un peu plus agités que d'habitude. Il faut dire que la 2ème maîtresse est exceptionnellement absente ce qui change les repères des enfants. La particularité de ce CP est en effet d'être dédoublé. 23 élèves pour deux maîtresses. Pour Cécile la maitresse, c'est un vrai atout pour l'apprentissage. " Le fait d'être à deux nous permet de boucler le programme de lecture et même d'être en avance de 5 semaines par rapport au programme. C'est énorme ! Quand ça marche bien avec l'autre enseignant, on avance plus vite et dans de meilleurs conditions et surtout il y a plus d'idées pour aider les enfants en difficulté. _C'est 100 % gagnant_!"

Les élèves en difficulté peuvent s'appuyer sur Hanene, l'AESH

Depuis quelques semaines, Hanene, l'AESH est en classe pour aider les enfants en difficulté dans leur scolarité. "Je suis là pour les rassurer, leur donner confiance et les aider du mieux que je peux. Je les aide en décompensant les syllabes pour faire un mot puis une phrase. C'est essentiel pour eux".