La maire de Saint-Pierre-des-Corps demande à l'Etat de l'argent pour mieux isoler ses écoles

Saint-Pierre-des-Corps, France

La maire de Saint Pierre des Corps demande de l'argent à l'Etat. De quoi rénover ses 13 écoles maternelles et élémentaires pour les adapter au réchauffement climatique. Lors de la canicule de fin juin en effet, quand les enfants étaient encore scolarisés, beaucoup d'écoles de sa commune ont dépassé les 30 degrés. D'où le souhait de Marie-France Beaufils de faire des travaux dans ses établissements scolaires pour que les enfants n'aient plus à souffrir de futurs épisodes de fortes chaleurs. D'où aussi son appel à l'Etat, puisque elle seule ne peut assumer le coût nécessaire à tous ces travaux.

"On ne peut plus prévoir de travaux sans intégrer cette donnée du réchauffement climatique" - Marie-France Beaufils, la maire de Saint-Pierre-des-Corps

Fin août, elle a donc écrit au ministre de l'économie Bruno Le Maire pour que l'Etat puisse lui apporter son aide financière. "La ville de Saint-Pierre, comme toutes les autres communes de France, se trouvent face à un dilemme. On a des investissements énormes à réaliser pour redonner une qualité de vie pendant le temps scolaire à nos enfants. Et en même temps, les dotations de l'Etat ayant diminué de façon drastique, la part qui reste pour l'investissement s'est affaibli ces 10 dernières années" expose Marie-France Beaufils. _"Donc aujourd'hui, alors que l'argent est peu cher, s'il y a bien une politique publique que l'Etat pourrait porter dans son budget, c'est l'accompagnement des collectivités pour faire en sorte qu'on prenne en compte dans nos travaux cette question du réchauffement climatique. Et c'est ça que je demande au gouvernement puisqu'il va discuter de son budget prochainement". Et d'ajouter cette précision chiffrée. "_Cet été, on a fait 630 000 euros d'investissements dans l'ensemble de nos écoles, mais il faut faire encore plus, donc d'où on le sort ?"

Marie-France Beaufils fait donc entendre sa voix, alors que le gouvernement est en train de discuter de son prochain budget qu'il présentera à la fin du mois. A ce jour, elle n'a toujours pas eu de réponse de Bercy.