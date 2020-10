La mairie de La Riche distribuera deux masques à chaque élève ce lundi pour la rentrée scolaire

Dès lundi, chaque élève de plus de six ans devra porter le masque en classe. A La Riche, la municipalité a décidé d'en distribuer deux exemplaires à tous les élèves concernés. Des masques pour enfants confectionnés par des bénévoles lors du premier confinement.

C'est l'une des nouveautés de cette prochaine rentrée scolaire à l'école. Dès lundi, les élèves devront désormais porter le masque en classe dès l'âge de 6 ans, c'est à dire dès la classe de CP. Décision du gouvernement annoncée par le premier ministre jeudi dernier et qui a surpris bon nombre de parents tourangeaux.

Pour aider les familles, la municipalité de La Riche a décidé de distribuer ce lundi deux masques en tissus taille enfant pour chaque élève des deux écoles élémentaires Ferdinand Buisson et Paul Bert.

"Comme il nous restait un stock de masques pour enfants confectionnés par nos bénévoles Larichois lors du premier confinement", explique le maire Wilfried Schwartz, " on s'est dit qu'il était utile de les mettre à dispositions des familles d'autant plus que _c'est un petit peu la course pour en trouver, surtout des masques taille enfant._"

A raison de deux masques par enfants, La Riche distribuera au total ce lundi 750 masques en tissu taille enfant et aux normes AFNOR.