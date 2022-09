La mairie de Laval recherche encore une dizaine d'animateurs pour les temps d'activités périscolaires

Plus 28 000 écoliers mayennais font leur rentrée ce jeudi 1er septembre dans le public et le privé. Dans les écoles, les parents peuvent bénéficier des TAP, les temps d'activités périscolaires, pour garder leurs enfants. À Laval, dix postes d'animateurs sont encore vacants.

Après deux mois de vacances, les élèves font leur rentrée ce jeudi 1er septembre partout en France. En Mayenne, 53 684 élèves, dont 28 000 écoliers, font leur rentrée de la maternelle au lycée, dans le public et le privé. Qui dit rentrée, dit aussi temps d'activités périscolaires, les fameux TAP pour certains enfants le midi et le soir. À Laval, l'équipe municipale a passé tout l'été à recruter des animateurs. Une dizaine de postes sont encore à pourvoir, mais que les parents se rassurent : tous les TAP seront assurés, selon la mairie.

"Les TAP seront bien assurés à la rentrée scolaire"

Comme de nombreuses mairies, celle de Laval connaît des difficultés à recruter des animateurs pour assurer les temps d'activités périscolaires (TAP) dans les écoles. L'équipe municipale affirme toutefois qu'il n'y aura pas dysfonctionnements en cette rentrée scolaire. "On a encore quelques postes à pourvoir. Mais on est en capacité d'accueillir les enfants. On cherche à être le plus dans un accueil le plus qualitatif possible. Donc on est attaché à pouvoir aussi assurer de bonnes conditions aux animateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il nous reste encore une dizaine de postes à pourvoir", souligne Marie Laure Le Mée-Clavreul, adjointe à l'éducation à la mairie de Laval.

Selon elle, la dizaine d'animateurs qui manquent doivent permettre "le remplacement d'autres animateurs qui partent en formation, ou sont en arrêt maladie". "On se doit d'avoir un certain nombre de personnes en plus, on ne peut pas être au plus juste. Ce sont ces personnes-là aujourd'hui, qui nous manquent pour pouvoir assurer sereinement le service", précise Marie-Laure Le Mée-Clavreul.

La mairie de Laval a décidé d'être plus souple en cette rentrée pour recruter des animateurs. Elle accepte désormais les étudiants, même s'ils ne sont disponibles qu'un soir par semaine. "Il est souhaitable d'avoir son BAFA ou au moins d'avoir une expérience avec les enfants. Mais l'objectif, c'est bien d'avoir des personnes formées, compétentes auprès des enfants et donc on y travaille tous les jours", insiste Marie-Laure Le Mée-Clavreul.