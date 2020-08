La mairie de Libourne va fournir des visières aux écoliers pour la rentrée scolaire

Lors d'une conférence de presse à l'école de l’Épinette ce mercredi, le maire de Libourne, accompagné de son adjoint à l'éducation, a annoncé le protocole qui serait mis en place dans les treize écoles publiques de la ville.

Le port de la visière recommandé à l'école

"Chaque enfant aura sur sa table de classe, le jour de la rentrée, sa propre visière, qu'il pourra utiliser à l'école mais aussi ramener chez lui" détaille le maire de Libourne, Philippe Buisson. Une mesure qui concernera tous les élèves de primaire, ainsi que les grandes sections de maternelle. Facultative, la visière reste fortement recommandée par la mairie.

Pour éviter que les enfants ne se croisent au sein d'un même établissement, des heures d'arrivée différentes seront attribuées à chaque niveau scolaire. Elles seront comprises entre 8h15 et 8h45. Objectif : limiter le brassage. Les temps de restauration, de récréation et de sortie seront également décalés classe par classe. "Comme ça, justifie Philippe Buisson, le jour où on aura un cas de coronavirus dans une classe, il suffira d’éventuellement fermer la classe, mais pas l'école". Sur le temps de restauration, plus de self, mais "du service à l'assiette à table".

Les nouvelles restrictions concerneront également les parents. Ils seront priés de porter le masque aux abords des écoles, mais aussi des collèges et des lycées. Cette mesure sera rendue obligatoire par arrêté. Elle concernera les écoles publiques comme les écoles privées.

"Les locaux seront désinfectées de façon permanente par les agents municipaux" assure le maire.