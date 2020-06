La mairie de Nîmes précise le protocole de rentrée pour tous les élèves de la ville lundi

La municipalité de Nîmes indique dans un communiqué samedi 20 juin que "l’ouverture des écoles sera soumise à la condition de présence des enseignants. Si les constats d’absence d’enseignants sont effectués lundi 22 juin, la ville pourra décider de la fermeture d’écoles à compter du mardi 23 juin. Faute de connaître le nombre d’enfants supplémentaire qui seront présents lundi 22 juin, la répartition des personnels de la ville s’effectuera en fonction du niveau de la fréquentation identifié durant la semaine du 15 juin. Un réajustement des affectations se fera en fonction des effectifs des élèves au cours des journées suivant le lundi 22 juin."

"Il est particulièrement difficile de nous organiser en toute sérénité quand différentes informations se 'télescopent' et sont transmises au 'compte-gouttes' par l’Etat, sur un timing aussi contraint. Néanmoins, nos équipes restent engagées et mobilisées pour _accueillir les enfants dans les conditions de sécurité sanitaire optimales_", explique Jean-Paul Fournier.

Les moyens mis en oeuvre

En école maternelle

La ville affectera 1 atsem par classe ordinaire, soit l’accueil de 25 à 30 élèves. En école élémentaire

La ville accompagnera la limitation des effectifs par classe, liée au maintien "si possible" de la distanciation d’un mètre entre élèves (formulation du protocole sanitaire national du mercredi 17 juin). Pour les Alaé

En Alaé matin et soir, pour les maternelles et les élémentaires, la ville maintient l’accès en priorité pour les familles confrontées à un besoin relevant de la nécessité absolue. Pour la cantine

En élémentaire : le maintien de la distanciation d’un mètre en distance latérale ou en face à face entre enfant sera réalisé. Si cela n’est pas possible, cette distance sera maintenue uniquement entre chaque "groupe-classe" afin d’éviter les brassages entre groupes.

En maternelle : la ville maintiendra une distanciation d’un mètre entre chaque "groupe-classe".



Organisation matérielle de la vie de l'école

- L’arrivée échelonnée des élèves à l’école est maintenue.

- Le lavage des mains ne nécessite plus de distanciation physique. La Ville retire donc toutes les signalétiques ayant rendus inaccessibles certains points d’eau.

- La ville maintient le principe selon lequel les jeux restent chaque jour inutilisés pendant 12 heures.

- En élémentaire la ville maintient un nettoyage à la demi-journée et l’utilisation de produits dits "virucides" jusqu’à la fin de l’année scolaire.

- Le port du masque demeure une obligation uniquement pour les adultes encadrants qui se trouvent à moins d’un mètre des enfants.

- L’entrée des parents dans l’école devient possible, s’il y a nettoyage ou désinfection des mains à l’entrée. Pour cela la ville a installé dans toutes les écoles publiques nîmoises des bornes de gel hydroalcoolique actionnées avec le pied qui ont pour fonction première de répondre aux nécessités de désinfection des mains des visiteurs se déplaçant à l’intérieur de l’école.