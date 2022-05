Découvrez les onze écoles où l'accès en voiture sera bientôt limité à Poitiers

La voiture pourrait bientôt disparaitre des alentours de plusieurs écoles à Poitiers. La mairie a présenté, lundi 16 mai, son plan "Rue des Écoles", qui prévoit l'aménagement des rues de onze écoles poitevines. Dès la rentrée de septembre 2022, la circulation sera très réduite aux abords des ces établissement scolaires, allant de la simple actualisation du marquage au sol pour l'école maternelle Petit-tour jusqu'à la fermeture de la rue pendant les heures d'entrée et de sortie des élèves. Pour l'instant, ce sera le cas de cinq de ces écoles, dont les noms n'ont pas encore été dévoilés.

L'objectif est double : permettre aux enfants de venir à l'école à pied en toute sécurité et améliorer la qualité de l'air aux abords des établissements scolaires. Une expérimentation a déjà commencé depuis l'automne dernier autour de l'école Jacques-Brel. La rue du Commerce est désormais fermée à la circulation de 8h25 à 8h55 le matin et de 15h50 à 16h10 l'après-midi. Les concertations pour les nouvelles écoles choisies commenceront dans les prochains jours. "Suivant les écoles, les solutions sont différentes", explique Hélène Paumier, l'adjointe à la maire en charge de l'éducation.

Ça met encore plus nos enfants en danger parce qu'on ne peut pas venir avec eux. - Marie, une maman d'élève en CE2

"Soit on aura un dépose-minute et l'enfant va avoir le temps, calmement, de descendre voir le parent, ou alors il va venir à pied avec ses parents ou des copains", détaille-t-elle. "Il sera toujours possible d'emmener son enfant et de se garer le plus près possible de l'école grâce aux dépose-minute." Mais pour Hélène Paumier, il faut "prendre conscience que si tout le monde fait ça, ça crée du danger autour de l'école. Alors oui il faudra par exemple se lever plus tôt, mais comme la ville de Poitiers est sectorisée, on habite rarement plus loin que 10-15 minutes à pied de son école."

Des parents d'élèves divisés

C'est le cas de ce père de famille rencontré devant l'école Paul-Bert à Poitiers. Tous les matins, il vient à pied avec son fils Balthazar, en classe de CP. Et il est heureux de ce projet "Rue des Écoles". "Je trouve ça super qu'aux abords des écoles, il n'y ait pas de voitures qui passent", indique-t-il. "Ici, entre la sortie de l'école et la route, il n'y a que deux mètres de trottoir. On voit donc forcément des gens sur la route, dont des enfants."

D'autres parents, qui habitent plus loin, sont vent debout contre le projet. "On ne nous a pas expliqué et on ne nous a pas trouvé de solutions, c'est ça qui nous inquiète", dénonce Marie. Son fils est en classe aménagée danse et chant. Ils habitent tous les deux le quartier Saint-Éloi, à sept kilomètres de là."Ça met encore plus nos enfants en danger parce qu'on ne peut pas venir avec eux", dénonce-t-elle. "Il n'y a pas de places de stationnement autour de cette rue. Donc si on ne peut plus s'approcher du portail, on est obligés de les déposer loin, et donc de les laisser descendre tout seul jusqu'à l'école."

La totalité des écoles concernées à terme

En revanche, les enseignants de Paul-Bert attendent ces nouveaux aménagements avec impatience. Beaucoup en ont marre des stationnements sauvages de certains parents d'élèves. La mairie assure que pour l'instant, seuls les axes les plus mineurs seront réaménagés, pour éviter un engorgement des alentours. À terme, c'est la totalité de la quarantaine d'écoles qui subira les mêmes changements.

à lire aussi Une rue sans voiture à Aix-en-Provence pour améliorer la sécurité devant les écoles

Les onze premières écoles concernées par le plan "Rue des Écoles" :