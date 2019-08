La mairie de Saint Etienne a réalisé 6 millions d'euros de travaux dans les écoles cet été

La période des vacances scolaires a été mise à profit par la mairie pour lancer des travaux dans 30 des 80 écoles que compte la ville et 6 millions d’euros ont été engagés sur des aménagements et des rénovations.

En fin de semaine dernière, Gaël Perdriau, le maire, et ses adjoints sont allés visiter les chantiers et vérifier que tout serait prêt pour le jour J.

Sami KEFFI JEROME l’adjoint chargé de l’enseignement à Saint Etienne explique que deux écoles ont été entièrement rénovées et seront livrées neuves le jour de la rentrée au Guizay et à Terrenoire Perrotiere.

Les autres réalisation cet été dans les écoles primaires et maternelles ont permis de réaliser des accès handicapés , de conforter des travaux d’isolation thermique et dans l'école du Guizay d'apporter une touche de Design sur la décoration intérieure des locaux .

Des rénovations d’autant plus nécessaires que cette année ce sont 360 enfants supplémentaires à Saint Etienne qui prendront le chemin de l’école le jour de la rentrée, 6 nouvelles classes ont du être créées pour faire face à cette augmentation du nombre d’élèves.

Le maire est également revenu sur le financement municipal attribué aux écoles. Comme il l’avait déjà annoncé, il n’est pas question pour lui de rentrer dans le subventionnement des écoles hors contrat.

La position de la ville de Saint-Étienne est très claire à ce sujet. Nous consacrons plus de 30 millions d’euros par an à l’enseignement de parce que nous faisons de l’éducation une priorité donc je considère qu’entre ce que nous donnons en investissement et en fonctionnement pour les écoles publiques municipales, le financement également des écoles privées sous contrat, nous faisons ce que nous devons faire et que l’offre est suffisante sans que les familles aient besoin d’aller voir ailleurs. Si elles en expriment le besoin hé bien, elles le financent elles-mêmes. Gaël Perdriau, le maire de Saint Etienne.