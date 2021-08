La mairie réalise 4,5 millions d'euros de travaux dans les écoles de Saint-Etienne pendant l'été

Dans la cour de l'école Montaud à Saint-Etienne, un échafaudage mange la façade des anciens logements de fonctions de l'établissement. Ils sont en train d'être transformés en réfectoire pour la centaine de petits écoliers de maternelle. De quoi éviter aux bouts de choux de devoir aller à pied jusqu'à la cantine de l'école Vittone tous les midis une fois que le chantier sera terminé -normalement en début d'année prochaine.

4.5 millions d'euros cette année, 40 millions d'ici 2026

Au total, 48 des 70 écoles de la ville sont concernées par d'importants travaux de rénovation cette année 2021, pour un montant de 4.5 millions d'euros. Le maire, Gaël Perdriau, veut faire de l'éducation un "engagement fort" de son mandat, en consacrant, d'ici 2026, 40 millions d'euros dans les établissements scolaires stéphanois.

L'école Chavanelle tout sourire

Des projets à plus ou moins long terme. A l'école Chavanelle par exemple, en centre ville, le directeur avait alerté sur la présence d'amiante dans certaines dalles (vous pouvez d'ailleurs retrouver notre dossier ici). Pendant l'été, ces dalles ont été encapsulées, c'est à dire isolées du reste, avant d'être recouvertes de lino gris par une entreprise spécialisée. "On aborde la rentrée sereins" sourit le Jean-Marc Hostachy, le chef d'établissement. Le maire de son côté veut qu'avec ces travaux "la polémique sorte de l'école".

L'école Jacquart gagne deux préfabriqués supplémentaires

En revanche, à l'école Jacquart, dans le secteur de la Préfecture, les parents d'élèves et les enfants vont devoir prendre leur mal en patience. Pendant l'été, deux préfabriqués supplémentaires ont germé dans la cour, en plus de ceux déjà présents. Pour alléger un peu les classes surchargées au point que "des CP et des CE1 étaient dans la même salle séparés par des armoires", selon le témoignage d'une élu des parents d'élèves, la mairie avait envisagé lors du dernier conseil d'école de transformer l'annexe d'un bâtiment adjacent en classe. La solution s'est avérée irréalisable pendant l'été. "Il y avait trop de travaux à faire, on n'aurait pas eu d'eau courante pour les toilettes à la rentrée" explique Samy Kéfi-Jérôme, l'adjoint à la mairie chargé de l'éducation. Les classes se retrouveront donc dans de nouveaux préfabriqués, en attendant le projet d'extension de l'école, qui n'est pas encore arrêté.