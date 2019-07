La Maison des étudiants à Anglet prend forme

Pays Basque, France

C'est un peu "un morceau de ville" cette maison des étudiants qui va offrir aux nombreux étudiants de la technopole de l'ISABTP, du futur ISALAB, du lycée Cantau, des services, la possibilité également de remplir des formalités. Il est aussi prévu un local associatif pour les associations étudiantes. Un espace de restauration de 220 m² et au premier étage 205 m² dédiés aux activités sportives et culturelles de l'UPPA.

C est un lieu de vie étudiante. Un espace de rencontre. Cette maison des étudiants est appelée à devenir un lieu central au sein du site Arkinova avec aussi une maison du vélo de 380 m² avec des airs de stationnements pour les cycles mais également des ateliers de réparations pour réduire l'impact de la voiture au sein même du site. A noter toutefois, 340 places de stationnements pour les véhicules sont tout de même prévus dans un "parking silo", sorte de parc aérien qui va du rez-de-chaussée au 2ème étage. Des panneaux photovoltaïques vont équipés le toit du bâtiment.

C'est aussi un "Fablab" , un laboratoire de fabrication de 290 m² sera mis à disposition des publics qui y trouveront toutes sortes d'outils pour la conception et réalisation d'objets. Une première pierre cette Maison des étudiants avant aussi l'aménagement de l'Agora un vaste espace public qui a vocation à devenir "une vitrine".

Pose de la première pierre de la Maison des étudiants à Anglet pour la symbolique, le chantier ayant déjà débuté (juste derrière) © Radio France - Muriel Vitel

Ce nouvel édifice fait partie de l opération "coeur de campus" un site dédié au développement des métiers de la construction durable. L'opération "coeur de campus" s'élève à 20 millions d'euros dont 6 millions d'euros rien que pour la maison des étudiants, 12 millions pour ISALAB qui va étoffer son offre de formation de l'école d'ingénieurs ISABTP et 2 millions d'euros pour l'Agora cette place publique piétonne. Financés par la Communauté Pays Basque à hauteur de plus de 5 millions d'euros et 500.000 euros par la ville d anglet et par l'Etat, la région et le FEDER.

Le campus universitaire des Pays de l'Adour sur Bayonne Anglet et Biarritz compte 8000 étudiants actuellement dans l'enseignement supérieur. L'objectif est d atteindre les 10.000 étudiants pour l'Agglomération qui veut renforcer les offres universitaires avec la réalisation de bâtiments comme cette Maison des étudiants. L'agglomération Pays Basque qui réclame plus de chercheurs, plus de professeurs agrégés et maîtres de conférences qui puissent venir sur la côte basque pour y enseigner et ainsi permettre l'augmentation des effectifs.