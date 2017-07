"La maîtresse va se reposer" : Céline, 40 ans de maternelle, part à la retraite à Schiltigheim

Ce vendredi sonne la fin de l'année scolaire dans la plupart des écoles de France, mais aussi la fin de carrière de nombreux professeurs. A l'école maternelle Normandie dans le quartier du Marais à Schiltigheim, Céline fait ses adieux au tableau noir, avec en souvenir 40 photos de classe.

Ce vendredi, en fin d'après-midi, la cloche sonnera une dernière fois dans la plupart des écoles de France, même si certains élèves devront attendre samedi, jour officiel de la fin de l'année scolaire. Dernier jour du calendrier scolaire et dernier jour de leur carrière pour de nombreux maîtres et maîtresses, tous ceux qui prennent leur retraite...

"Ca veut dire on se repose !"

La fin d'année est toujours un moment particulier pour les professeurs des écoles, avec des larmes parfois, au moment de dire "au revoir" à des élèves qu'ils ne reverront peut-être pas. L'émotion est encore plus forte si c'est le dernier jour... tout court !

On a rencontré une future retraitée, Céline Mazeram, professeur des écoles depuis 40 ans. Elle enseigne depuis quelques années en petite section à l'école maternelle Normandie dans le quartier du Marais à Schiltigheim.

"Je ne réalise pas encore que je vais partir"

Céline, 40 ans de maternelle, prend sa retraite dans le quartier du Marais à Schiltigheim. © Radio France - Benjamin Pelsy

"Elle va aller à la... re... traite ! Ca veut dire on se repose". Ce sont ses élèves qui en parlent le mieux : Céline quitte le chemin de l'école, avec un petit pincement au coeur et les yeux embués, après 40 ans devant le tableau noir...

En septembre, au moment de la rentrée, je ne serai pas en Alsace. Je veux m'en éloigner pour ne pas avoir trop le cafard..."

"Ca fait quand même quelque chose. Au début on pose sa demande, c'est administratif, et puis l'année passe, les mois s'écoulent, les jours se rapprochent, mais je ne réalise pas encore que je vais partir. Je pense qu'au mois de septembre je vais me dire 'ça y est j'y suis !'"

Céline Mazeram : "Je leur ai dit qu'il fallait me laisser partir !" Copier

Avec entre les mains "un grand bouquet de fleurs", lance l'un de ses élèves, tous âgés de 3-4 ans. "Les parents ont organisé une petite fête surprise, poursuit l'enseignante, ça m'a beaucoup touché de voir qu'ils voulaient garder contact avec moi. Ils m'ont dit : 'on ne va pas vous laisser partir comme ça !'. Je leur ai dit que si, il fallait me laisser partir !"

"En septembre, au moment de la rentrée, je ne serai pas en Alsace. Délibérément je veux m'en éloigner pour ne pas avoir trop de blues et trop de cafard..."

Le "petit train des anniversaires" dans les cartons

Céline, 40 ans de maternelle, prend sa retraite dans le quartier du Marais à Schiltigheim. © Radio France - Benjamin Pelsy

Dans les cartons, tout son matériel pédagogique, avec des fiches plastifiées : le "petit train des anniversaires", le calendrier des jours, un jeu pour apprendre à compter avec ses doigts. Tout ça ne finira pas à la poubelle mais sans doute dans une autre classe à la rentrée... Céline, elle, gardera en souvenir ses 40 photos de classe.