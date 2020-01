La maman d'un enfant autiste accuse une accompagnante d'une école d'Aix de maltraitance

Aix-en-Provence - France

C'est une affaire qui bouleverse des parents de l'école primaire et maternelle Jules Isaac à Aix-en-Provence. La maman d'un petit garçon atteint d'autisme porte plainte pour maltraitance. Elle soupçonne l'AESH (accompagnante des élèves en situation de handicap) de violences morales et physiques sur Ilyes. Âgé de 7 ans, ce petit garçon est atteint d'autisme, mais peut rester scolarisé dans un école tout à fait classique.

Avant les vacances de Noël, Ilyes aurait été suspendu à un porte manteau par cette AESH parce qu'il aurait levé la main sur elle. La scène a été rapportée par un camarade de classe à sa mère. "Est-ce que ça mérite un châtiment pareil, s'interroge Ikram Siari, la maman d'Ilyés. C'est pas un animal. C'est un enfant atteint d'handicap qui a toute sa place dans la société. J'en dors pas. J'ai essayé d'établir le dialogue avec l'école, mais j'étais face à des murs".

Des soupçons de violences verbales et physiques

L'assistante dément formellement ces accusations et envisage elle aussi de porter plainte. Mais une de ses collègues dit avoir signalé d'autres faits de violences sur Ilyes : "Il y a eu violences verbales et physique, assure Isabelle. Des violences verbales comme tous les jours : "tu es méchant". Et des violences physiques comme quand on relève la tête de l'enfant en le maintenant par le front". En arrêt maladie, Isabelle affirme que son signalement n’a pas été pris au sérieux. « Ces enfants ne sont pas comme les autres, dit-elle. Mais comme les autres, ils sont des enfants ».

Le rectorat d'Aix-Marseille appelle à la plus grande prudence face à ces accusations. Les rapports entre la famille d'Ilyes seraient tendus avec la direction de l'école contre laquelle la maman aurait déjà porté plainte. L'assistante soupçonnée de violences et sa directrice n'ont pas répondu à nos sollicitations. Aujourd'hui, Ilyes a une nouvelle AESH et une enquête interne est ouverte.