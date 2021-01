La maternelle Simone Veil fermée à Avignon après neuf cas de COVID

Les élèves ne seront pas accueillis à partir de ce vendredi 15 janvier à la maternelle Simone Veil. L'école a été fermée en urgence jeudi soir après l'identification d'un cluster. Elle ne devrait rouvrir qu'à partir du lundi 25 janvier. Neuf cas positifs ont été enregistrés parmi les personnels et élèves de l'école Simone Veil d'Avignon : trois professeurs, quatre ATSEM et deux élèves. Trois autres élèves présentent des symptômes, mais n'ont pas encore été testés positifs.

Afin de limiter la propagation du virus, et de garantir la sécurité sanitaire des élèves et des personnels, la préfecture de Vaucluse, en coordination avec les services de l'inspection académique, de l'ARS et de la ville d'Avignon, a décidé de suspendre temporairement l'accueil du public et des élèves au sein de l'école pour une durée de 7 jours.

La ville d'Avignon procédera à une désinfection des locaux afin de permettre le retour des enseignements dans de bonnes conditions.

Les élèves seront de nouveau accueillis à compter du lundi 25 janvier 2021.