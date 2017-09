La MECS d' Agde offre de nouveaux locaux aux jeunes qui ont des problèmes de famille.

La MECS, Maison d'enfants à Caractère Social, du domaine de Baldy à Agde a inauguré récemment ses locaux tout neufs. Les jeunes -égratignés par la vie- apprécient leurs nouvelles conditions d'accueil.

Le domaine de Baldy, propriété de la Fondation Saint Martin, abritait des bâtiments datant de 1800. Autant dire que les dortoirs mal chauffés et les accès interdits aux handicapés étaient devenus obsolètes. La Fondation Saint Martin a préféré construire de petites unités à côté des bâtisses imposantes et vieillottes. Parce que les conditions d'accueil de ces jeunes qui côtoient la MECS sont essentielles pour prendre un nouveau départ dans leur vie cabossée. Les MECS accompagnent en effet des enfants et ados entre 6 et 21 ans dont la structure familiale chancelante, défaillante ou inexistante ne peut plus assurer leur développement normal. L'A.P.E.A. Association pour la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence gère la structure financée par le Conseil départemental de l'Hérault.

Reportage en compagnie de la directrice de la MECS d'Agde et d'Ibrahima, ancien mineur clandestin. Copier

Le nouveau cadre de vie des adolescents internes à la MECS d'Agde. © Radio France - Gaëlle Schüller.

On peut avoir une famille et rencontrer aussi de grosses difficultés . C'est le cas de Quintillien, 20 ans, qui est interne à la MECS du domaine de Baldy à Agde depuis 4 ans.

Reportage avec Quintillien, interne à la MECS, et sa directrice Edith Dévé. Copier

La MECS d'Agde gère aussi les locaux de Montagnac éloignés d'une trentaine de kilomètres. Les deux structures peuvent accueillir, entre l'externat et l'internat, une centaine de jeunes encadrés par plus de soixante professionnels.