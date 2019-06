La médiathèque d'Orléans offre un espace détente pour les épuisés des révisions !

C'est sans doute la période la plus stressante de l'année pour des centaines de milliers de jeunes : les examens et les révisions. Pour qu'elles se passent en douceur, la médiathèque d'Orléans a aménagé un espace de détente et organise des événements pour être bien prêt le jour J !

Orléans, France

C'est une scène surprenante qui se joue depuis quelques jours à la médiathèque d'Orléans... des lycéens et étudiants qui quittent quelques instants leur table pour se détendre sur des transats, pour lire une bande-dessinée, ou faire une partie de cartes. Et ce, sous l'œil bienveillant du personnel de la bibliothèque. Un peu comme un avant-goût des vacances. Sauf qu'avant de pouvoir profiter du soleil, de la mer ou de la montagne... pour certains il y a les épreuves du baccalauréat ou d'autres concours et examens !

"On s'est dit qu'ils avaient sans doute besoin d'un peu plus que de tables et de chaises."

Pour la première fois, la direction a voulu rendre les lieux particulièrement attrayants pour ceux qui ont besoin de réviser, en leur aménageant un espace dédié. Et c'est parti d'un constat tout simple, raconte Christine Perrichon, la directrice des médiathèques d'Orléans : "Il y a toujours du monde à la médiathèque, mais fin mai, début juin il y a toujours beaucoup d'utilisateurs qui viennent spécifiquement pour travailler. On s'est dit qu'ils avaient sans doute besoin d'un peu plus que de tables et de chaises."

Les lycéens et étudiants ont donc été interrogés, et l'intuition de la direction s'est confirmée : "Ils disaient qu'être assis de 10 heures à 18 heures ça faisait long. Comme on n'est pas vraiment en centre-ville il n'y a pas grand chose autour pour prendre l'air, aller faire un tour. Donc on a eu envie de proposer un espace pour que chacun puisse se reposer un peu avant deréattaquer les révisions."

Un espace détente et des événements

Cet espace détente c'est donc une petite salle au rez-de-chaussée avec des transats, des livres, des jeux de société, la possibilité d'écouter de la musique. Une mission qui serait presque d'utilité publique pour Christine Perrichon : "On essaie de faire attention à ces personnes qui sont dans un état de stress particulier et je crois que c'est ça le rôle des médiathèques aujourd'hui."

A cela s'ajoutent des événements pour se préparer au mieux aux épreuves : des ateliers de théâtre, des projections de films, des conseils d'une diététicienne pour mieux manger ou encore des exercices de respiration. Le programme complet est publié sur la page facebook de la médiathèque.