"La MFR doit rester à Sauve" : l'appel des maires ruraux du Gard

La situation de la MFR de Sauve, dans le Gard, mobilise chaque jour un peu plus d'élus. Après le courrier de la présidente de région Carole Delga, c'est au tour ce mercredi de l'association des maires ruraux du Gard de monter au créneau. "Nous avons appris que l’association des Maisons Familiales et Rurales de Sauve ne pouvait plus accueillir les élèves en bac pro SAPAT depuis le 1er janvier parce qu’un différend existe entre la structure de Gallargues-le-Montueux et celle de Sauve. 65 élèves sont désormais privés de formation en plein milieu d’année ! Ce n’est pas acceptable !", écrivent les élus.

L’Association des Maires Ruraux, présidée par Sylvain André, le maire de Cendras, insiste : "Nous savons l’intérêt que les métiers du sanitaire et du social sont importants et notamment dans nos territoires ruraux. Nous constatons que de nombreuses collectivités, dans leurs crèches, font appel à des stagiaires issus de cette MFR à Sauve avec une belle réussite à chaque fois. Mais d’autres établissements de santé des secteurs socio-éducatifs accueillent régulièrement des jeunes de ces formations. Pour certains élèves s’est aussi une structure à taille plus humaine, plus « familiale » qui leur permet de « raccrocher » après des parcours souvent difficiles. Cet établissement localisé sur notre territoire et spécifiquement sur ce secteur du piémont cévenol a démontré son utilité et sa réussite avec de très bons résultats depuis de nombreuses années."

"L’association des maires ruraux du Gard souhaite qu’une entente entre la fédération des Maisons Familiales et Rurales et l’association locale soit trouvée dès que possible, pour que rapidement les élèves puissent continuer leur formation en cours, et pour que cette institution continue durablement sur notre territoire rural déjà éloigné de tout qui ne saurait souffrir de la perte d’une offre de formation de cette qualité." communiqué

