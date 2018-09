Frédérique Vidal était en déplacement en Savoie ce vendredi. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation venait lancer la rentrée de l'Université Savoie Mont-Blanc en défendant le bilan de la plateforme Parcoursup.

A l'occasion de son premier déplacement de la rentrée, Frédérique Vidal a de nouveau défendu le système Parcoursup. Alors que la plateforme d'orientation ferme dans la soirée du vendredi 21 septembre, le ministère annonce que 2.500 élèves étaient toujours sans affectation mi-septembre, soit 1.000 lycéens de moins que l'an dernier. D'autres observateurs avancent des chiffres beaucoup plus alarmants, de l'ordre de 46.000 élèves sans orientation.

La ministre tient à assurer que le gouvernement ne triche pas sur les chiffres "les commentaires que l'on a pu entendre sur ces chiffres n'engagent que les commentateurs", dit Frédérique Vidal. La ministre estiment que les engagements pris ont été respectés, à savoir par exemple "qu'on ne tire plus les étudiants au sort".

Le ministère communiquera mardi prochain sur le nombre d'élèves encore sans affectation.

Frédérique Vidal reconnaît toutefois que Parcoursup n'est pas parfait et que des améliorations seront faites. "J'ai demandé au comité scientifique et éthique de faire des propositions et de réfléchir à ce que les choses fonctionnent encore mieux", affirme la ministre.

Ce comité scientifique et éthique rendra ses recommandations fin septembre.