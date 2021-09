La ministre de l'enseignement supérieur est venue soutenir les étudiants avignonnais le jour de la rentrée.

Frédérique Vidal ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est venue visiter l'université d'Avignon en ce jour de rentrée en présentiel. Elle a passé l'après-midi à échanger avec les enseignants et les étudiants.

Avec le président de l'université Philippe Ellerkamp la ministre a visité le centre de vaccination installé dans l’enceinte de l’université, une université elle-même implantée dans l’ancien hôpital Sainte Marthe.

Solidarité et responsabilité

Au cours de cette visite il a beaucoup été question de la solidarité mise en place par les étudiants eux-mêmes pour faire face aux situations de détresse suscitées par la crise COVID. Frédérique Vidal est allée au contact des étudiants et a tenu à les féliciter pour leur engagement face au COVID. Un sentiment d'avoir affaire à des jeunes gens responsables et solidaires que partagent les enseignants et le personnel de l’université avignonnaise.

La ministre a visité le centre de vaccination de l'université d'Avignon en ce jour de rentrée en présentiel. © Radio France - Jean-Pierre Burlet