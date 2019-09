La ministre des Armées, Florence Parly, fait sa rentrée à l'Ecole des Pupilles de l'Air de Montbonnot

Florence Parly, avec deux petits internes de l'EPA : Zachary, 10 ans et Gaudéric, 11 ans, qui rentrent en 6 ème

Montbonnot-Saint-Martin, France

Située sur un terrain de 20 hectares à Montbonnot, l'EPA, l'école des Pupilles de l'Air, est l'un des 6 lycées militaires de France.

La ministre des Armées, Florence Parly, avait choisi cet établissement pour y faire sa rentrée. Elle en a vanté l'excellence et l'investissement du personnel enseignant et encadrant qui veille sur les 737 élèves, de la 6 ème aux classes préparatoires aux Grandes Ecoles.

Une école"magique"

Dans son discours, la Ministre est même allée jusqu'à comparer l'EPA à Poudlard, l'école des sorciers d'Harry Potter : "Les escaliers ne sont pas mouvants et on apprend pas à voler sur des balais, mais cette école est magique! Savoir-vivre ensemble, discipline, respect des autres, travail, ce que vous y apprendrez vous servira toute votre vie !" a-t-elle lancé, devant un auditoire au garde-à-vous.

Florence Parly, lors de son discours à l'EPA © Radio France - Véronique Pueyo

62 % des collégiens et 84 % des lycéens sont internes. 43 % des élèves sont des filles, un chiffre important pour Florence Parly qui veille a améliorer la mixité dans l'Armée.

67 professeurs de l’Éducation Nationale et 54 éducateurs encadrent les jeunes, dont les journées sont rythmées entre repas, cours et activités sportives ou culturelles. Hier, la ministre s'est surtout intéressée à la rentrée des 27 "petits" de 6 ème qui faisaient connaissance avec l'internat pour la première fois.

Un Rafale grandeur nature accueille le visiteur à l'entrée de l'EPA © Radio France - Véronique Pueyo

Après avoir été accueillie par la Marseillaise, chantée par les jeunes en uniforme, Florence Parly a écouté avec attention les explications des militaires qui gèrent la première division, comprenez le collège de l'EPA. Elle a visité le foyer, la salle de jeux, les terrains de sport et chambres pour les internes.

Nullement impressionné par la Ministre, Zachary, 10 ans, arrive de Lyon. Il entre en 6 ème et sera interne. C'est son choix, il voulait faire comme sa grande sœur, Amelia : "Quand elle me disait tout ce qu'elle faisait dans cette école, cela m'a donné envie d'y être aussi ! Je veux en profiter, mais je ne sais pas si je serai militaire plus tard!"

L'EPA, une deuxième famille

Amélia, la grande sœur de Zachary, est entrée en 3 ème à l'Ecole des Pupilles de l'Air. Aujourd'hui, elle est en BTS génie civil à Lyon, en alternance. Elle a tenu à accompagner son petit frère : "Cela me fait plaisir de revenir ici. J'y ai passé mes meilleures années. Les profs nous accompagnaient, les éducateurs étaient toujours là pour nous, c'était une vraie famille."

Zachary, 10 ans, s'est déjà fait un copain, Gaudéric, 11 ans. © Radio France - Véronique Pueyo

Son père, Richard, ancien militaire, acquiesce : "C'est difficile de laisser mon fils de 10 ans ici, il va nous manquer à la maison, mais il le voulait et je crois qu'il va vraiment s'épanouir ici, comme sa grande sœur !"

Le taux de réussite au brevet et au bac frôle les 100 %. Le coût de la scolarité est calculé en fonction du quotient familial.

30 % des élèves n'ont pas de parents militaires

70 % des élèves sont issus de familles de militaires, mais 30 % n'ont pas de parents dans l’Armée. Ils sont sélectionnés sur dossier dans le cadre du Plan égalité des chances.

Cette année, un nouveau Bac pro sur les métiers de la sécurité est proposé aux élèves. Et puis, 10 enfants souffrant de troubles autistiques seront accueillis à l'EPA fin septembre. "La preuve de l'ouverture au monde de nos écoles militaires" souligne Florence Parly.

Découvrez l'EPA avec Florence Parly Copier

L'Etat finance en ce moment la rénovation du stade de l'école et des salles de classes. Livraison des travaux prévue en 2020.

L'EPA a été créée en 1941. Depuis 15 000 Pipins (c'est le surnom que se donnent les élèves de l'EPA) sont passés par l’École des Pupilles de l'Air.