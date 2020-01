La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, lance à Reims la conférence sur l'aisance aquatique

Reims, France

C'est bien sûr en tant que ministre des Sports, mais aussi en tant qu'ancienne nageuse de haut niveau (elle est notamment championne du monde et vice-championne olympique du 200m dos) que Roxana Maracineanu a lancé ce lundi au Creps de Reims la Conférence nationale de consensus sur l'aisance aquatique à 4, 5 et 6 ans.

Dans cette tranche d'âge, les noyades ont bondi de 132% entre 2015 et 2018 ! Et chaque année, ce sont pas moins de 600 personnes qui décèdent noyées et 1.500 qui sont secourues alors qu'elles sont en train de se noyer. "C'est un véritable enjeu de société", affirme Roxana Maracineanu, "Et en tant qu'ancienne nageuse et aujourd'hui Ministre, j'aurais pu agir seule, mais ça implique d'autres ministères comme celui de l'éducation nationale, celui de l'intérieur qui délivre les diplômes de surveillants de baignade, ou même les associations et les collectivités... donc il faut qu'on se retrouve et qu'on en discute".

Une cinquantaine d'experts vont plancher sur le sujet de l'aisance aquatique pendant trois jours au Creps de Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Pendant trois jours au sein du Creps de Reims, une cinquantaine de spécialistes vont échanger et débattre lors de tables rondes. A l'issue, un jury composé de personnalités indépendantes sera chargé de faire une synthèse des travaux et d'en rendre compte à la Ministre des sports, afin d'établir des recommandations de politique publique.

"L'un des freins pour développer l'aisance aquatique c'est le manque d'équipements, de piscines partout en France", reconnaît la Ministre des sports qui ajoute : "Les métiers de surveillants de baignade ou maîtres-nageurs sauveteurs sont en tension, il y a plus d'offres d'emploi que de demandes".

"Ce n'est pas avec des bouées et des alarmes qu'on réglera le problème. Il faut éduquer", dit la Ministre des sports.

Mais Roxana Maracineanu veut aussi que l'aisance aquatique permette de mener d'autres actions comme la prévention des violences par exemple : "Voir des enfants de 3 ans en maillots de bain permet de détecter d'éventuelles traces de maltraitance", dit-elle. Prévention des violences et lutte contre les communautarisme : "Aujourd'hui dans certains endroits, seuls 30% des enfants savent nager à l'âge de 12 ans, parce que les professeurs nous disent que les filles ne veulent pas ou que leurs familles ne veulent pas qu'elles se mettent en maillots, donc si on commence dès 3 ans, on peut lutter contre ça", conclut la Ministre.