La ministre en charge de l'Enseignement et de la formation professionnelle en visite à Saint-Jean-de-la-Ruelle

La ministre en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle Caroline Grandjean avec deux élèves en filière professionnelle

Dans le cadre de la réforme des lycées professionnels, la ministre chargée de l'Enseignement et de la formation professionnelle Caroline Grandjean était en visite dans le Loiret au lycée Maréchal Leclerc de Saint-Jean-de-la-Ruelle ce mercredi 31 mai 2023 au matin. Cette visite intervient au lendemain de la mobilisation d'une vingtaine d'enseignants contre la réforme des lycées professionnels.

ⓘ Publicité

Plus de stages à la rentrée

En France, 620.000 lycéens passent chaque année par le lycée professionnel. Mais parmi eux, un sur quatre est décrocheur. Alors, dès la rentrée de septembre, les lycéens du professionnel se verront proposer plus de semaines de stage en fin d'année s'ils le souhaitent.

Pour la ministre en charge de l'Enseignement et de la formation professionnelle, Caroline Grandjean, c'est surtout l'année de terminale qui va être repensée en fonction du projet de chaque jeune. "Si le jeune souhaite s'insérer dans l'emploi, il va avoir quatre semaines de stage en plus en fin d'année vers le mois de juin, donc douze au maximum. L'idée, c'est de lui donner le temps de s'acculturer à l'entreprise et de développer des compétences."

La ministre en plein échange avec des enseignants et des lycéens du professionnel. © Radio France - Julien Frenoy

Une augmentation des salaires

La ministre a annoncé que le budget alloué aux lycées professionnels passe de 4,9 milliards d'euros à 5,9 milliards.

Caroline Grandjean réagit aussi aux craintes de certains enseignants de voir les stages grapiller sur les cours théoriques. "Il n'y aura pas moins d'enseignement parce que l'organisation du baccalauréat anticipé au mois de mars va permettre de reprendre le mois de juin qui souvent est perdu pour les jeunes. Donc il n'y aura pas moins d'enseignement fondamental."

Caroline Grandjean affirme qu'il n'y aura aucune suppression de poste à la rentrée. Au contraire, la ministre annonce un renfort de 450 personnes supplémentaires en France comme des CPE, des infirmières et des assistants sociaux au sein des 2.100 établissements professionnels en France. En plus de cela, une augmentation de 565 euros net par mois pour les enseignants des filières professionnelles.