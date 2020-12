La ministre Frédérique Vidal annonce 150 euros d'aide exceptionnelle dès samedi pour les étudiants boursiers

Partout, on sonne l'alerte. Les étudiants sont de plus en plus nombreux dans les files d'attentes des associations de distribution alimentaire et les épiceries solidaires pour les étudiants se multiplient.

"Oui il y a une forme de précarité qui s'est amplifiée avec la diminution des jobs étudiants", relève la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal invitée de France Bleu Paris ce vendredi. "C'est pourquoi le gouvernement a créé 22.000 emplois à la fois en université et dans les Crous".

Parmi ces emplois, l'arrivée de 1.600 étudiants-référents payés huit euros net de l'heure pour venir en aide aux étudiants isolés.

La ministre annonce aussi le versement dès samedi de "150 euros d'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers". Frédérique Vidal pointe aussi un manque d'informations sur les "nombreuses aides" en place et assure qu'"un travail de fond avec les associations est en cours pour avoir un guichet unique."

De leurs côtés, les syndicats étudiants demandent une hausse des bourses étudiantes et l'ouverture du RSA pour les 18-25 ans. La ministre rappelle que "ça fait deux années consécutives que les bourses sur critères sociaux augmentent.

Aujourd'hui, ce sont 2 milliards d'euros qui sont consacrés aux aides directes." Mais elle ne donne pas de précision sur la question du RSA qui n'est pas à l'ordre du jour.

De nombreuses voix dans la communauté éducative universitaire s'élèvent aussi pour une réouverture rapide voire immédiate des universités. Sur ce point, la ministre n'annonce aucun changement de programme.

Les cours en présentiel ne devraient pas reprendre avant février 2021. Frédéric Vidal indique que des annonces seront faites "prochainement" sur le dispositif de réouverture.