La Mission Locale du Haut Périgord ouvre son site web, ce mercredi 6 mai

Un grand bravo aux jeunes qui ont animé l'atelier Cinéma asiatique hier.👏 Des échanges intéressants et de belles découvertes. Un tableau interactif vient d'être lancé suite à cet atelier pour partager nos coups de cœur (série et films de tous styles). Allez vite y ajouter vos films et séries préférés . Cliquez ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12K-aT8ibY14gVzHUzyUKWAZf9WqiN_09uh6UXksk8As/edit?usp=sharing