C'est la mauvaise surprise de la rentrée pour les parents d'élèves de l'école Picolet à La Motte-Servolex en Savoie. Une classe a été supprimée avant l'été et aujourd'hui les enfants qui font leur rentrée devraient être 31 par classe de maternelle.

La Motte-Servolex, France

Ce lundi matin, jour de rentrée, sera un peu plus tendu que d'habitude pour les parents d'élèves de la maternelle de l'école Picolet de la Motte-Servolex en Savoie.

Ils vont se mobiliser devant l'école et faire signer une pétition pour obtenir l'ouverture d'une quatrième classe de maternelle. Cette classe avait été fermée en fin d'année scolaire pour des raisons d'effectifs.

31 élèves par classe de maternelle

"Lors du comptage des enfants en juin dernier, nous étions en dessous des effectifs nécessaires avec 87 élèves, une fermeture de classe a été décidée", explique Audrey Saint-Georges, représentante des parents d'élèves. "Mais nous avons appris la semaine dernière lors de la réouverture du service scolaire qu'il y avait de nouvelles inscriptions et que nous étions à 93 élèves inscrits".

Ça ne va être que de la garderie—Audrey Saint-Georges, parent d'élève

Le calcul est vite fait, avec trois classes de maternelle cela signifie 31 élèves par classe. "Ça me semble un peu beaucoup", explique Audrey saint-Georges, "Ce sont des petits de 3 ans qu'il faut aider pour tout faire. C'est pénalisant pour les élèves et les instituteurs. Ça va être épuisant et ça ne va être que de la garderie".

Ce lundi matin jour de rentrée l'inspection devrait repasser pour compter les élèves et décider ensuite ou pas d'une ouverture de classe. Les parents d'élèves seront donc bien présents et feront circuler leur pétition.