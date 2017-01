La Nouvelle-Aquitaine annonce la créaction de deux nouveaux lycées d'ici cinq ans en Gironde

C'est entériné. La région Nouvelle-Aquitaine, par la voix de son président Alain Rousset, annonce la création, d'ici cinq ans, de deux lycées, à Sadirac dans l'Entre-Deux-Mers et au Barp dans le Val de l'Eyre.

L'annonce a été faite lors de la présentation des voeux d'Alain Rousset le président de la Nouvelle-Aquitaine, accompagné de son vice-président délégué à l'Education et aux lycées Jean-Louis Nembrini. Deux nouveaux lycées seront construits d'ici 2022 en Gironde : à Sadirac (1200 à 1500 places) et au Barp (800 places).

Gain de temps de transport et poussée démographique

Dans les deux cas, il s'agit de faire face à la poussée démographique. Le maire de Sadirac Daniel Coz se dit "comblé" par cette annonce. Lui qui a vu sa commune (4550 habitants) augmenter de 500 habitants depuis 2012, et "ça n'est pas près de s'arrêter avec 78 naissances sur la commune et 84 permis de construire déposés en 2016". Autre argument qui plaide en faveur de cette création selon lui : 2 heures de temps de trajet gagné pour ces futurs lycéens, qui aujourd'hui sont obligés d'aller suivre leur cours à Bordeaux Lormont ou Libourne. Daniel Coz craint même que les 1200 à 1500 places prévues pour ce nouvel établissement soit vite saturé : il y a déjà "1000 élèves à Créon et 1000 à Latresne, ça fait déjà 2000 élèves potentiellement pour ce nouveau lycée".

Même satisfaction dans le Val de l'Eyre, où des parents d'élèves réunis au sein de l'association "Vite un lycée dans le Val de l'Eyre" avait manifesté à plusieurs reprises avant d'obtenir il y a un an l'assurance qu'un nouveau lycée serait implanté au Barp.

Il y a aujourd'hui 96 lycées en Gironde pour 62 336 lycéens.