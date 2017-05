La nouvelle carte jeune pour les lycéens et les apprentis de Haute-Garonne : les inscriptions débutent ce jeudi

La carte jeune existe depuis 2011 en Occitanie ouest mais en septembre elle prend une nouvelle dimension et se dote de nouveaux avantages. Le plus important : avec elle, les lycéens auront droit aux manuels scolaires gratuits. Pour cela il faut s'inscrire sur internet et ça commence aujourd'hui!

A partir de jeudi 1er juin, tous les lycéens (226 000) et les apprentis (35 000) d'Occitanie pourront déposer une demande sur cartejeune.laregion.fr pour obtenir la nouvelle carte jeune.

Une carte qui existait depuis 2011 côté midi-pyrénéen mais qui est étendue à toute la nouvelle région et surtout qui gagne de nouvelles fonctionnalités que l'on soit côté est ou côté ouest. Le conseil régional regroupe les options qui existaient dans chaque anciennes régions sur une seule et même carte à puce. Cette carte peut être à la fois :

un badge d'accès au lycée ou à la cantine (quand l'établissement est équipé du système. 86 sur 252 dans la grande région s'en servent déjà pour cela)

un sésame pour obtenir les manuels scolaires gratuits, l'équipement gratuit pour les apprentis

une aide à l'achat d'une licence de sport UNSS et un bon d'achat de 20€ dans une librairie indépendante de la région.

La carte permet aussi des réduction sur les transports ou le logement pour les stagiaires ou les apprentis.

Des apprentis qui pourront même bénéficier de 500€ pour passer leur permis. La gratuité des livres "une nécessité"

La gratuité des manuels scolaires : un gros dispositif à mettre en place

Myriam Martin et Nadia Pellefigue, élues au conseil régional Occitanie, ont présenté le dispositif avec les conseillers régionaux haut-garonnais ce lundi à Toulouse © Radio France - Stéphanie Mora

La région dépense près de 80 millions d'€ pour ainsi harmoniser toutes ces aides. Les appels d'offres sont en cours pour acheter les livres, ensuite le Conseil régional a prévu d'embaucher une trentaine de contractuels pour assurer l'acheminement et la distribution des ouvrages dans les lycées à la rentrée. Chaque établissement aura un référent dans ce domaine. Nadia Pellefigues, vice pdte du conseil régional d'Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en fait un geste fort pour des jeunes qui représentent près d'un tiers de la population de la grande région : "Nous leur disons : apprentis ou lycéens vous êtes une chance pour nous, faisons en sorte de vous donner toutes les chances". Le dispositif permettra à une famille d'économiser jusqu'à 250€ par an. Myriam Martin la présidente de la commission éducation à la région insiste sur la gratuité des manuels scolaires : "On voit trop souvent des élèves qui se prêtent des livres, qui n'ont pas tous les manuels, faute de moyens. Il fallait y remédier c'est une question d"égalité." La gratuité des manuels est en place depuis plusieurs années côté Languedoc-Roussillon. Point important : les lycéens qui voudront revendre leurs anciens livres à la région recevront une somme équivalent à 40% de la valeur du neuf. Somme qui leur sera créditée sur la carte et qu'ils pourront utiliser dans une librairie indépendante partenaire.

Inscription obligatoire sur internet!

Les lycéens et les apprentis (futurs ou actuels) doivent obligatoirement s'inscrire sur le site cartejeune.laregion.fr pour bénéficier de la carte et donc des aides. Ils peuvent le faire du 1er juin au 13 juillet 2017. Ils recevront la carte par courrier à la maison et les aides se mettront en place à la rentrée de septembre. les élèves de 3eme doivent recevoir des brochures d'information pour connaître la marche à suivre.