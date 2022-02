La nouvelle carte scolaire adoptée dans la Vienne

Le Rectorat a adopté la nouvelle carte scolaire dans l'académie de Poitiers ce lundi soir. Si l'on fait le total des fermetures et ouvertures de classes prévues, il y aura trois fermetures à priori non compensées selon les syndicats.

Elle a donc été adoptée lundi soir : la nouvelle carte scolaire entrera bien en vigueur dans la Vienne, pour la rentrée prochaine. Si on fait le total des fermetures et des ouvertures de classes prévues, Il y aura trois fermetures à priori non compensées selon les syndicats : ce qui correspond à un équivalent temps plein et demi en moins d'après le rectorat. Le rectorat qui table sur 587 élèves de moins en septembre prochain.

Actuellement, au moins 500 classes sont fermées dans l'académie, à cause de l'épidémie de coronavirus. Dans son communiqué, le rectorat indique créer 43.5 créations d'emplois, dont trois ouvertures conditionnelles. Il recrute en ce moment à Bac +2 pour faire face aux nombreuses absences liées à la crise sanitaire.