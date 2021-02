La nouvelle carte scolaire du Finistère prévoit la fermeture de 54 classes

La nouvelle carte scolaire du Finistère devrait acter la suppression de 54 classes dans le département. Le comité technique spécial départemental (CTSD) se réunit ce jeudi pour voter la décision. Elle se base sur les prévisions des effectifs dans les écoles à la rentrée prochaine. 14 postes de remplaçants doivent être supprimés. Le nouveau plan prévoit aussi l'ouverture de 20 autres classes.

Tout le département est touché

Que ce soit en centre-ville, à la campagne, dans les réseaux d'éducation prioritaire, dans les classes mono ou bilingues, tout le département est concerné. C'est le cas à Brest et Quimper évidemment, mais aussi dans le pays bigouden à Pouldreuzic, dans le pays de Quimperlé à Moëlan-sur-Mer, à Landivisiau, Plounéour-Ménez ou Lannilis.

Un collectif de parents en colère, auteur d'une lettre ouverte contre la fertmeture des classes, a publié cette carte des communes concernées par une fermeture de classe. - Collectif des parents d'élèves des écoles publiques du Finistère

Un collectif de parents d'élèves d'écoles publiques finistériennes a décidé d'élever la voix. "Plus on multiplie le nombre d'enfants dans les classes, moins le professeur peut s'occuper des cas individuels qui requièrent de l'attention. C'est d'autant plus vrai en ce moment où les enfants et les professeurs ont dû s'adapter sans cesse à cette situation sanitaire", déplore la porte-parole du collectif.

Les parents d'élèves ont décidé de manifester ce jeudi à 13h30 devant l'Inspection Académique à Quimper.