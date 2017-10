La nouvelle classe "engagement et citoyenneté" du collège de l'Ariane à Nice

24 élèves de 5ème du collège Maurice Jaubert à Nice, dans le quartier de l'Ariane, participent cette année à l'opération "engagement et citoyenneté". Ces collégiens volontaires vont rencontrer des policiers, des pompiers, des représentants de l'armée, pour un apprentissage de la citoyenneté.

Les élèves de la nouvelle classe "engagement et citoyenneté" viennent de recevoir leurs tenues : une paire de baskets et un survêtement bleu, avec un logo représentant une poignée de mains entre un adulte et un jeune. Cette tenue, ils devront la porter chaque mardi après-midi, lorsqu'ils recevront l'intervention des pompiers, des policiers ou des représentants de l'armée. L'objectif est de leur transmettre des valeurs citoyennes, les valeurs de la République.

Les élèves de la classe "engagement et citoyenneté" du collège Maurice Jaubert à Nice © Radio France - Marion Chantreau

Leur donner une image réelle de l'institution

Ces élèves, âgés de 12 à 13 ans, pourront échanger avec les policiers, les pompiers, les militaires, sur leurs missions, leurs formations, leurs conditions de travail...Ils suivront aussi des ateliers, des visites : apprentissage des gestes qui sauvent, découverte de la police technique et scientifique, visite d'un centre du SDIS, etc.

Si dans le quartier de l'Ariane à Nice, la police est parfois perçue comme un corps éloigné de la population, répressif, voire violent, l'objectif est de leur faire comprendre quel est le rôle précis d'un policier, faire respecter la loi, assurer la paix publique.

Les parents et les enfants sont ravis de cette initiative au collège Maurice Jaubert, dans le quartier de l'Ariane. Le dispositif existe déjà au collège Jules Romains à Nice Ouest, mais il est nouveau dans ce secteur, placé en zone de sécurité prioritaire. Il permet à ces jeunes de classe de 5ème une initiation à la citoyenneté et une ouverture sur des métiers liés à la sécurité publique. Sur environ 70 candidatures, 24 élèves ont été retenus pour participer. Tous sont volontaires.