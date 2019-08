La nouvelle crèche Leccia-Beaujardin à Tours ouvre ce lundi

Tours, France

Une nouvelle crèche ouvre en cette rentrée 2019. La crèche Leccia-Beaujardin ouvrira ses portes le lundi 2 septembre, 5 rue Bourderon à Tours-Sud, pour les enfants de 0 à 3 ans. Les parents ont d'ailleurs pu découvrir cet établissement mardi. La structure, d'une capacité de 60 places, a coûté 4,2 millions d'euros. Elle possède des places réservées à l'accueil occasionnel.

La structure compte 60 places - © Ville de Tours – V. Liorit

Il faut s'armer de patience pour obtenir une place en crèche

La ville de Tours compte 18 établissements petite enfance, soit 725 places municipales. Dix crèches associatives complètent le dispositif, avec 211 berceaux. Pour autant, ces places ne sont pas suffisantes, et la ville de Tours ne communique pas sur les demandes non satisfaites. Car obtenir une place de crèche à Tours, c'est parfois le parcours du combattant, même si on trouve aussi quelques micro-crèches et des structures privées. A Tours, la demande est toujours supérieure à l'offre, c'est donc l'angoisse pour les parents lors de l'inscription. Ainsi Marine et Simon ont trouvé une place à la crèche Leccia pour leur petite Margot. Mais cela a été le parcours du combattant. C'est pas facile parce que on a pas de visibilité sur quand, chez qui ! Les crèches ne peuvent pas savoir quel enfant va partir ou venir. C'est parfois flippant.

La crèche Leccia sera officiellement inaugurée le 4 octobre. 02 47 66 23 77