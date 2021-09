La nouvelle cuisine centrale de Cherbourg-en-Cotentin a livré 1500 repas aux cantines

Depuis août, la cuisine centrale a d'abord fourni l’ensemble des repas des accueils de loisirs de la Ville. Désormais, elle confectionne un volume trois fois plus important et assure également leur acheminement en liaison chaude.

1500 repas pour les élèves à la rentrée

Nouvelle cuisine, nouveaux équipements flambants neufs et "dernière génération", note fièrement Julien Riche, le chef de cuisine. Au menu pour le rentrée, c'était pâtes bolognaises. Dans la sauteuse et la marmite, ce sont 80 kilos de spaghettis et la même quantité de viande hachée qui sont cuisinés pour produire près de 1500 repas envoyés dans les cantines des établissements de Tourlaville et Octeville.

Malgré le peu de temps dont il dispose, Yohann ne manque pas de goûter la préparation. "Si c'est bon pour nous, ce sera bon pour les enfants", souligne le cuisinier. Il prend ses marques et attend la formation des fournisseurs, ce vendredi, pour maitriser davantage ce matériel qui a "beaucoup évolué". Les 12 agents de la cuisine centrale sont arrivés dès 5 heures du matin, pour assurer ce service si particulier de la rentrée. A 10 heures, les plats froids sont livrés, Alexandre, chauffeur-livreur, reprend le volant pour acheminer les plats chauds.

A 10 heures, les plats froids sont livrés, les plats chauds vont être acheminés. © Radio France - Léa Guedj

Une cuisine "en circuit court"

Plusieurs producteurs locaux fournissent déjà la cuisine centrale : La Ferme des Douces Prairies sur le Theil (produits bio laitiers), Manche Marée (poisson), La Chaiseronne sur Brécay (viandes fraîches), La Chèvrerie de La Huberdière à Liesville sur Douves (fromages et yaourts au chèvre), et Manche pomme de terre (produits prêt à cuire). "25% de nos produits sont achetés localement et 18% sont des produits bio", détaille Dominique Hébert, maire adjoint de Cherbourg-en-cotentin en charge de l'éducation et de la restauration scolaire.

L'objectif : amener des produits locaux et bio dans l'assiette du plus grand nombre d'élèves. Environ 25% des produits qui y sont cuisinés sont achetés localement et 18% sont des produits bio, selon la mairie de Cherbourg-en-Cotentin qui annonce que la cuisine centrale préparera également, à la rentrée 2022, les repas des élèves de La Glacerie et Querqueville, puis en 2023, ceux d'Equeurdreville-Hainneville, soit plus de 3500 repas à terme.