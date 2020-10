La nouvelle éco : à Chasseneuil du Poitou, le CNED renforcé après le confinement

Dans la Nouvelle éco, on s'intéresse à l'activité du CNED à Chasseneuil du Poitou car le Centre national d'enseignement à distance basé sur la technopole du Futuroscope, près de poitiers, a dû faire face à un véritable raz-de-marée en mars dernier : 1,9 millions de familles inscrites du jour au lendemain sur la plateforme "Ma classe à la maison" et 11,5 millions de classes virtuelles dispensées pendant le confinement. Pour le directeur général, Michel Reverchon-Billot, avec cette expérience :

"le CNED a démontré qu'il n'était pas à côté de l'école, mais au côté de l'école"

Le tout à effectifs constants, le Centre national d'enseignement à distance c'est 2.200 personnes, dont 450 à la direction générale à Chasseneuil. Les 1200 professeurs répartis sur les huit sites de l'établissement d'enseignement à distance étaient déjà en télétravail depuis leurs villes d'implantation -Rennes (spécialisé dans l'enseignement des formations niveau lycées), Rouen (collèges), Lille (concours), Vanves (concours enseignants), Lyon et Grenoble (BTS et CAP) et Poitiers (langues vivantes)-, mais il a fallu mettre les mille autres agents en télétravail, et cela, en trois jours seulement. Le tout, en complétant et finalisant la plateforme "Ma classe à la maison, spécial confinement" en quatre semaines.

Des prédispositions à l'urgence

Pour le directeur général, cette prédisposition à s'adapter à l'urgence, tient au profil même du centre national d'enseignement à distance. Pour lui :

"Le CNED c'est une industrie de la formation".

Avec 1,5 millions de copies corrigées par an, les équipes ont l'habitude des nombres et des masses. Mais elles ont aussi l'habitude des situations d'urgence.

"A chaque catastrophe dans le monde, nous sommes sollicités pour fournir les cours aux Français expatriés. Nous l'avons d'ailleurs fait au début de la pandémie pour les instituts français d'Asie fermés à cause du coronavirus"

Une reconnaissance concrète pour le CNED

En reconnaissance de tout ce travail, le CNED l'a appris il y a quelques jours : il n'y aura pas de suppressions de postes à la rentrée prochaine. Les dotations budgétaires ne sont pas encore connues, mais il ne devrait pas y avoir de baisse non plus. Par ailleurs, pendant le confinement, le Centre national d'enseignement à distance a reçu un million d'euros complémentaires pour équiper ses personnels en travail à distance. Sans compter les 4,8 millions de fonds européens alloués pour assumer la charge de la plateforme Ma classe à la maison.