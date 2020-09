la nouvelle eco: à La Souterraine une entreprise de soutien scolaire privée vient de naître

malgré la crise, ou peut-être à cause, du coronavirus, une nouvelle entreprise vient de voir le jour à La Souterraine. L'institut Florent Xavier assure pour le moment des cours de mathématiques et de sciences physiques aux élèves qui le demandent.

Florent Xavier a un parcours un peu atypique. Ingénieur en informatique il a comme il le dit "roulé sa bosse" dans le monde de l'entreprise. De 2014 à 2018, changement de cap. Il devient professeur de mathématiques et de sciences physiques pour le compte de l'Education nationale. Autre évolution aujourd'hui, Florent Xavier assure des cours de soutien privés à domicile mais il préfère changer de style. Afin que la concentration soit maximale, l'institut loue des locaux juste à côté de la cité scolaire Raymond Loewy afin de réaliser des cours collectifs de 3 à 4 élèves moins onéreux pour les familles. Aujourd'hui 6 élèves sont inscrits et reçoivent des cours de mathématiques et de sciences physiques . Le but à terme est de développer des cours dans d'autres matières comme l'anglais.

Pour tous renseignements l'institut Florent Xavier répond au 0783110407