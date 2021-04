La Nouvelle éco : garagiste à Frontignan et formateur

France Bleu, radio partenaire du "Challenge alternance et stage". Objectif : mettre en relation 50.000 jeunes et recruteurs sur une plateforme nationale, d'ici le 21 mai, soit en sept semaines. Dès ce mardi, vous pouvez déposer vos demandes ou bien vos offres de stages sur francebleu.fr

Pour illustrer ce "Challenge alternance et stage", dans la Nouvelle éco de ce mardi 6 avril, la parole est à Sylvain Gonzales. Il est le patron du garage auto de Frontignan, Ecoéthanol. Il fait de la mécanique traditionnelle et de la reconversion pour ceux qui veulent rouler aux bio-carburants. Il a trois salariés et prend régulièrement des stagiaires, alternants et apprentis pour les former.

Sylvain Gonzales, le secteur de la mécanique auto n'est évidemment pas à l'arrêt en ce moment. Heureusement pour vous d'ailleurs, les voitures continuent de rouler.

Oui, oui. Nous ne sommes pas fermés administrativement. On continue mais le secteur n'est pas en panne, notamment pour les alternances et les stagiaires qui sont en BTS, Bac pro ou même CAP. On peut trouver certains talents mais la main d'oeuvre est très recherchée.

Parce que vous avez des difficultés à trouver de futurs jeunes mécaniciens ?

Pour l'instant, pas trop puisque c'est le lycée Joliot-Curie de Sète surtout qui nous en envoie. Après pour l'alternance et les apprentis, c'est surtout les CFA qui priment.

Et pourquoi est ce que vous prenez régulièrement des jeunes en formation? C'est important pour vous ?

C'est surtout leur donner la chance. Essayer de trouver des talents qui pourraient compléter les équipes dans les garages et vraiment, pouvoir trouver pédagogiquement peut être un équilibre pour leur dire : "voilà, dans la vie active, les professionnels sont là, ayez confiance et surtout ayez confiance en vous", parce que c'est très rare qu'ils aient confiance en eux.

Accueillir un jeune en alternance, ça ne coûte pas autant que certains pourraient le penser. Il y a des aides financières pour les entreprises comme vous qui jouent le jeu ?

Comme tout travail mérite salaire, l'apprenti doit avoir un salaire. Il n'est pas au mieux de ses qualités parce qu'il est apprenti donc il y a la formation, on perd un petit peu de temps mais c'est de bonne guerre. On va arriver à bien le former, on peut prendre un peu de temps et on sait que les aides vont nous aider à pallier cela.

D'ailleurs, vous remettez ça bientôt, il me semble...

C'est prévu : deux apprentis pour septembre.

Pour finir Sylvain Gonzales, qu'est ce que vous auriez envie de dire à d'autres chefs d'entreprise qui nous écoutent mais qui restent réticents à l'idée d'accueillir des jeunes et de les former?

On a tous été jeunes donc il faut donner la chance à ceux qui veulent, voilà, tout simplement.