La nouvelle éco : l’application Loyleek pour savoir ce qu’on mange à la cantine

C’est Joseph Diatta, originaire du Sénégal qui a créé cette application. « Loyleek » ça veut dire « qu’est-ce qu’on mange » en wolof. En quelques clics, sur son smartphone ou sur son ordinateur, on peut ainsi accéder au menu des cantines et à la composition précise des repas.

Transparence sur le contenu des assiettes

« Tous les ingrédients sont identifiés. On connait aussi leur origine, leur nature, si c’est frais ou surgelé. Les allergènes sont également listés. Il y a donc toutes les informations nécessaires pour ne rien cacher sur ce qui compose les assiettes. » précise Joseph Diatta, le créateur de l’application.

Les repas de cantines scolaires sont souvent critiqués sur leur qualité et l’application est aussi un moyen de casser ces idées reçues « On a souvent une image négative de la cantine, on pense que c’est du "tout prêt" avec des ingrédients de mauvaise qualité. Nos clients sont des collectivités qui n’ont rien à cacher. Loyleek leur permet d’afficher des informations utiles aux utilisateurs et d’informer sur les efforts qu’ils font. »

Un développement en Occitanie

A l’heure actuelle, une centaine d’établissements utilisent l’application. Il s’agit de cantine scolaires ou d’établissements de santé comme les EHPAD. Ils sont situés en nouvelle Aquitaine, en Corrèze, en Bretagne , en Alsace ou région parisienne mais le Toulousain Joseph Diatta espère très prochainement s’implanter en Occitanie.