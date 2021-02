La Nouvelle Eco : L'apprentissage ne connait pas la crise au CFA Hilaire de Chardonnet de Besançon

Le plus gros Centre de Formation des Apprentis de Besançon, ne connait pas la crise. Malgré la crise sanitaire, il forme depuis septembre en présentiel plus d'un millier d'apprentis et il n'y a aucune difficulté pour trouver des patrons même dans le secteur de l'hôtellerie restauration.

Le Centre de Formation Hilaire de Chardonnet est le plus gros CFA de Besançon et malgré la crise sanitaire, le CFA forme en présentiel 1125 apprentis depuis le mois de Septembre notamment dans les secteurs de l'hôtellerie restauration. "Plus que jamais, les jeunes ont envie d'entrer en apprentissage, c'est le gage de trouver un travail à la sortie" explique le directeur Patrick Maigret. Les élèves ont droit chaque semaine à une distribution de masques, le CFA est le seul organisme de formation à faire cela rajoute fièrement le directeur qui confirme que contrairement à d'autres structures les cours en présentiel ne se sont jamais arrêtés depuis la rentrée grâce notamment à un protocole renforcé particulièrement bien respecté par les jeunes selon Patrick Maigret.

Pas de difficulté pour trouver des patrons

De la même façon le CFA n'a pas de difficulté pour trouver des maîtres d'apprentissage même dans des secteurs fortement touchés par la crise comme l'hôtellerie et la restauration. Patrick Maigret explique qu'il s'agit de la conséquence du plan de relance de l'apprentissage lancé en Juin 2020 et qui porte ses fruits. Un maître d'apprentissage peut continuer d'assurer une formation même lorsqu'il ne travaille pas ou qu'il fait de la vente à emporter : "C'est la force de l'apprentissage" pour le directeur du CFA qui rajoute que cette main d'oeuvre qualifiée sera nécessaire lorsque l'économie va redémarrer.

Portes ouvertes en petits groupes

Le centre organisera prochainement ses portes ouvertes dans le cadre des rencontres de l'apprentissage en Bourgogne Franche-Comté. Habituellement le CFA Hilaire de Chardonnet accueille durant journées portes ouvertes plus d'un millier de personnes, cette année ce ne sera pas possible. mais des informations seront accessibles via le site internet et il sera possible d'organiser des visites en petit nombre en prenant rendez vous.

Retrouvez la chronique La nouvelle éco à 7h15 tous les jours sur France Bleu Besançon

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?