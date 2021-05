La Nouvelle Eco : à Bordeaux, l’Ecole de formations de Cinéma, Animation et Spectacle Vivant s’agrandit !

Un grand bâtiment noir, carré, de plus 5000 m2 avec en gros, les initiales de l'école 3iS. Le nouveau bâtiment de l'école, inauguré en avril est un véritable temple de l'audiovisuel. Tout a été pensé de manière à ce que la formation soit la plus professionnalisante possible. A l'intérieur, une salle de projection, avec 250 places assises, semblable à une salle de cinéma. Mais également, une salle de dessin, des cabines de montages vidéos et sonores, une salle de théâtre et trois plateaux de tournages, dont un plateau de Motion Capture.

Cette salle, très spéciale, permet de réaliser des images d'animation. L'acteur enfile une combinaison avec des capteurs et des caméras, tout autour le filment. Un plateau créé "en partenariat avec SolidAnim, le studio de production virtuelle et d’animation 3D de renommée internationale" comme le détaille, Dorine Lafon, responsable de la communication à l'école 3iS.

Salle de projection avec 250 places - Ecole 3iS Bordeaux

Former les étudiants aux métiers de demain

L'optique de cette école est de former ses étudiants à leur métier de demain. Dès la première année, ils réalisent déjà des productions mais également des stages. "Ils mettent direct les mains dans le cambouis" raconte Dorine Lafon. Il y a bien évidement des cours théoriques autour du cursus choisi pour améliorer la culture générale des étudiants.

87% de nos étudiants, trouvent un emploi dans la première année qui suit leurs études - Dorine Lafon

"_Ces métiers sont difficiles d'accè_s" ajoute Dorine Lafon, "mais ils ne sont pas bouchés". Aujourd'hui, l'audiovisuel est omniprésent dans notre quotidien, que se soit par l'image ou le son. "Un plateau radio est filmé. Le média vidéo est extrêmement utilisé, on le voit avec les réseaux sociaux. On peut également, grâce à ces formations s'orienter vers la communication pour l'animation, la vidéo, la création de contenu d'image" précise la chargée de communication.

étudiants d'3iS qui réalisent du modelage - Ecole 3iS Bordeaux

Comment intégrer l'école ?

Pour intégrer 3iS, il vous suffit d'avoir le baccalauréat et de passer en suivant, un concours d'entrée. Il est composé d'un QCM de culture générale et d'un entretien de motivation. L'école est reconnue par l'Etat et la profession. Il faudra tout de même débourser environ 8000 euros l'année (le prix peut varier selon le choix du cursus) pour pouvoir étudier à l'3iS. Les places sont limitées. Des portes ouvertes sont organisées le samedi 29 mai.