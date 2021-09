La Nouvelle éco : l'enseignement catholique du Limousin lance un BTS de valorisation des produits du terroir

C'est une nouvelle formation que propose pour cette rentrée de septembre l'enseignement catholique du Limousin. Il s'agit d'un BTS agricole technico-commercial de valorisation des produits du terroir qui va se faire en alternance et qui va accueillir ses premiers élèves à la mi-septembre. 7 étudiants sont déjà inscrits pour cette rentrée et pour cette formation qui se fait en alternance avec une entreprise. "Il s'agit d'apprendre à valoriser les produits locaux de notre territoire et de valoriser la richesse des producteurs locaux" explique Stéphane Nouvel, le directeur Interdiocésain de l'Enseignement Catholique du Limousin et parmi ces producteurs il y aura des moines bénédictins revenus récemment s'installer à l'abbaye de Solignac au sud de Limoges.

Bientôt une épicerie d'application à Solignac

Pour parfaire leur formation les élèves de BTS vont suivre une partie de l' enseignement au lycée Saint-Jean de Limoges où il existe déjà un plateau technique mais c'est à Solignac qu'ils vont s'adonner à la vente des produits locaux mais aussi les produits d'artisanat monastique. Un magasin d'application va donc ouvrir dans la commune pour leur permettre de mettre en pratique ce que les jeunes auront appris au préalable. C'est dans l'ancienne épicerie de Solignac que le magasin sera installé.

Une formation en lien direct avec les moines de Solignac

"Ce projet se fait en lien direct avec les moines de l'abbaye de Solignac et c'est ce qui est très beau" souligne encore Stéphane Nouvel. "Les moines nous ont dit : vous tombez à pic car ils n'étaient pas en mesure de gérer ce magasin d'application" Et visiblement le projet est aussi très bien accueilli par la municipalité de Solignac. Le magasin sera installé probablement en février prochain, le temps de faire les travaux.