La nouvelle éco : la centrale de Cattenom recherche encore quelques alternants

Même dans une industrie si spécifique, si spécialisée, comme le nucléaire, on trouve des alternants. La centrale nucléaire EDF de Cattenom (Moselle) en accueille quarante chaque année. "Pour nous, c'est intéressant. Le fait de les intégrer dès la formation permet de faire en sort qu'ils deviendront des salariés à la capacité d'intégration très rapide. C'est intéressant pour eux aussi car quand ils sont intégrés en alternance à nos côtés, 97 % obtiennent leur diplôme" explique le directeur du CNPE de Cattenom, Thierry Rosso.

Sept des neuf derniers embauchés sont d'anciens alternants

Les durées des contrats d'alternances varient entre deux et trois ans, en fonction de la mission et du niveau d'étude. Depuis août et pendant deux ans, Soline Blaise, 18 ans, va alterner quatre semaines à la centrale de Cattenom avec son tuteur, puis quatre à préparer un BTS CIRA (contrôle industriel et régulation automatique) au lycée Jean-Zay de Jarny, dans le Pays-Haut. Son travail consiste à "voir où se situent les pannes, si on peut les régler, changer les pièces si nécessaire dans les armoirs électriques ou les capteurs."

A terme, la jeune femme peut espérer faire carrière à la centrale. "Sur les neufs intégrés récemment dans le cadre de notre programme d'embauche de vingt personnes, sept sont d'anciens alternants. Ils peuvent rentrer chez nous. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et on le fait car ce sont de bons professionnels", ajoute Thierry Rosso.

La centrale est toujours à la recherche de trois alternants. Un préparant un bac pro environnement nucléaire, un préparant un BTS (bac + 2) spécialisé dans la planification de projets, un dernier en école d'ingénieur (bac + 5) spécialisé dans la maintenance.