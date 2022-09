La nouvelle éco : la demande d'aide aux devoirs plus forte chez Acadomia, à cause du Covid

"La rentrée 2022 est très active", sourit Caroline Allibert, la responsable de l'agence Acadomia à Saint-Étienne. "Au 1er septembre, on a plus de 40% de nouveaux élèves inscrits par rapport à l'année dernière", poursuit-elle. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette forte demande, à commencer par la mise en place d'un crédit d'impôt immédiat de 50% pour le soutien scolaire. "Les familles n'ont plus à faire l'avance, elles paient directement la moitié du tarif des prestations, c'est nouveau et c'est une très bonne nouvelle pour les parents, surtout dans la conjoncture actuelle", détaille Caroline Allibert.

Les parents nous disent, les devoirs c'est un casse-tête

Les mathématiques et l'anglais, quel que soit le niveau, restent les matières les plus demandées. Mais la responsable de l'agence Acadomia de Saint-Étienne note aussi une demande plus forte pour l'aide aux devoirs : "il y a _peut-être un lien direct avec les deux années Covid_, les enfants n'ont pas forcément développé l'autonomie dans l'apprentissage des leçons, dans les devoirs, et du coup il y a eu une sorte de cassure dans le rythme scolaire des enfants. Donc les parents ne nous appellent pas forcément pour un besoin dans une matière, mais ils nous disent, 'nous les devoirs c'est un casse-tête, on ne veut plus s'en occuper, on veut déléguer'".

Pour assurer ces heures de soutien scolaire, Acadomia recrute des professeurs en permanence (niveau Bac +3 minimum).