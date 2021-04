La nouvelle éco : les contrats d'alternance en très forte hausse dans les Pyrénées-Orientales

Le réseau France Bleu lance ce mardi le "Challenge alternance et stage". Objectif : mettre en relation 50.000 jeunes et recruteurs sur une plateforme nationale, d'ici le 21 mai. Dans les Pyrénées-Orientales, l'alternance a déjà le vent en poupe.

C'est ce qu'on appelle un développement express, même en période de crise. "En un an les contrats d'alternance ont progressé de 160% dans le département" se réjouit Philippe Soursou, le directeur de Pôle Emploi dans les Pyrénées-Orientales. L'appareil de formation s'est en effet considérablement développé ces derniers mois sur le territoire. "Les acteurs du secteurs ainsi que les employeurs ont joué le jeu pour faire de l'alternance une véritable proposition pour l'emploi et la formation au public jeune. Les centres de formations des apprentis se sont diversifiés. Tous les secteurs d'activités et tous les niveaux sont concernés du CAP à la licence pro".

Si Pôle Emploi et la Mission Locale restent des acteurs essentiels pour l'orientation des jeunes vers l'apprentissage, un "Collectif Apprentissage" a été créé dans le département des Pyrénées-Orientales. Il regroupe plusieurs centres de formations et peut constituer une première porte d'entrée pour la recherche des jeunes tentés par l'apprentissage.

Le challenge France Bleu Alternance et Stages est désormais en ligne : www.jeunesdavenirs.fr