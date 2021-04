La nouvelle éco : les cours particuliers de langue bretonne ont explosé avec la crise sanitaire

L'apprentissage à la maison et en distanciel a été favorisé ces derniers mois par la crise sanitaire. C'est aussi le cas des cours particuliers. L'apprentissage du breton a par exemple explosé, avec une augmentation de 267% en un an sur la plateforme Superprof.

L'apprentissage du breton connaît un fort engouement ces derniers mois. En un an, la demande de cours particuliers pour apprendre cette langue régionale a augmenté de 267% sur la plateforme Superprof, qui met en relation élèves et enseignants. "Nous avons comparé le premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021. Comme nous sommes en pleine pandémie, nous sommes habitués à travailler de la maison, y compris pour des cours particuliers", indique Julie Deffontaines, la responsable des programmes pédagogiques sur la plateforme.

Il y a plusieurs explications à cet engouement pour la langue bretonne estime la responsable des programmes pédagogiques. "Il y a d'abord des bretons qui veulent se perfectionner ou qui sont dans une démarche de recherche identitaire", indique-t-elle. Il peut également s'agir de personnes qui ont des attaches avec la Bretagne : "Une résidence secondaire ou de la famille, pour connecter avec cette culture bretonne." Les cours ayant majoritairement lieu à distance pour l'instant, l'apprentissage est ouvert partout en France en visio.

Des cours à la carte

Des cours de breton sont dispensés via Superprof depuis 2015 par une cinquantaine de professeurs. Les élèves ont d'ailleurs le choix parmi plusieurs profils. "Il y a à la fois des personnes qui ont grandi dans une famille bretonnante et qui ont le souhait de transmettre ce savoir et cette culture, mais également des enseignants qui se sont formés à l'université", détaille Julie Deffontaines.

La plateforme propose également des cours particuliers de danse bretonne. "Cela reste à la marge, mais malgré la crise sanitaire, les intéressés continuent de prendre des cours en visio", sourit la responsable.

Les élèves choisissent leurs cours à la carte, en fonction de leur objectif de progression. Quant aux tarifs, ils varient d'un professeur à l'autre selon son niveau d'expertise. Il faut compter entre 15€ et 50€ de l'heure.