La nouvelle éco : Les jouets de bain sensoriels de l'entreprise montpelliéraine OPPI

Créée en 2018, la start-up montpelliéraine OPPI conçoit et commercialise des jouets pour enfants pédagogiques. Ce mercredi 28 septembre 2021, elle sort une nouvelle gamme : Flot, des jouets pour le bain. Ces jouets ont évidemment une dimension ludique, mais aussi et surtout, une dimension pédagogique.

Éveiller les tout petits

La gamme se décline en trois jouets : une baleine, un hippopotame et un poulpe. "La baleine, elle a une brosse sensorielle qu'on se passe sur le corps, explique Hansel Shloupt, cofondateur de la start-up. Quand on a fait les tests, les enfants se la passaient pendant des heures... L'hippopotame, il a des billes de massage. C'est plutôt utilisé après le bain, pour se calmer. Et le poulpe, il fait une petite douche de pluie. Il y a aussi une partie sur laquelle on peut souffler, et ça fait de la mousse! Les enfants adorent! Quand ils ont essayé, ils avaient les yeux qui pétillaient."

Pour Hansel et Bastien Shloupt, le bain est un moment primordial, quasi quotidien, qui allie le jeu et la pédagogie. "C'est un moment à apprivoiser, certains enfants ont la phobie de l'eau, par exemple", explique Hansel Schloupt. Les deux cofondateurs ont travaillé avec des spécialistes : Sonia Krief, spécialisée dans le bain pour bébés et Anaïs Rogard, ergothérapeute.

Les jouets se déclipsent en deux parties, ce qui permet de les nettoyer facilement et de réduire les risques de moisissures. Ils sont aussi fabriqués avec des matériaux biosourcés. Par ailleurs, ils sont 100% Made In France, contrairement au premier jeu d'OPPI. "C'était compliqué de le faire au début, même si c'était notre volonté, car c'est compliqué quand on lance son activité, avoue Hansel Schloupt. La crise sanitaire a accéléré ça. C'est sûr que prendre quelques heures en voiture pour voir la production et s'approvisionner, ça change..."

L'entreprise lance une cagnotte sur Ulule, une plateforme de financement participatif, pour le lancement de ses nouveaux produits.