La Nouvelle éco : Mayoo, une application montpelliéraine pour la restauration scolaire

En janvier 2022, Frantz Cocks lancera Mayoo, depuis Montpellier. Cette application vise à améliorer la restauration scolaire. D'un côté, elle visera à aider les chefs à comprendre les envies des élèves. De l'autre, elle proposera des contenus pour sensibiliser les élèves à une alimentation équilibrée.

"Il y aura une partie échanges entre le chef et les élèves et une partie information sur l'alimentation, l'environnement et le développement durable, explique l'entrepreneur montpelliérain. Il y aura des jeux. On vient de finir le premier : les élèves devront choisir des plats parmi une liste donnée pour concevoir un menu équilibré."

Il faut savoir que le gaspillage alimentaire en milieu scolaire, par an, ça représente 150.000 tonnes de déchets. C'est 1.000 fois le poids de la statue de la liberté - Frantz Cocks, créateur de l'application Mayoo

À l'origine, Frantz Cocks a une formation en gestion. Il a fait un stage dans une cantine et c'est là qu'il s'est rendu compte du problème du gaspillage alimentaire. "J'ai mis en place une boîte à idées, raconte le trentenaire. Un jour, les élèves ont par exemple indiqué que les pâtes étaient souvent trop cuites. Le chef a changé la cuisson et le gaspillage a chuté. Une autre anecdote : ils ont noté, à plusieurs reprises, qu'ils aimeraient bien manger de la ratatouille à la cantine." Lorsqu'il a quitté l'établissement scolaire, le chef n'a pas poursuivi l'initiative, trop chronophage. C'est la raison pour laquelle Frantz Cocks a voulu créer une application.

Logo de Mayoo - Mayoo

En juin 2021, Frantz Cocks a été lauréat de deux concours (la Social Cup et le concours de la Fondation Banque Populaire Sud). Avec ces prix, il a gagné 6.000 euros pour peaufiner son application. Cette dernière sera en expérimentation dans trois écoles de Montpellier en janvier prochain. L'entrepreneur veut ensuite la proposer aux collectivités territoriales.